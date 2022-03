O fake newsach głośno zrobiło się... 5? 6? 7? lat temu? Wtedy cały świat poznał znaczenie słowa i pisało się o nim regularnie. I jeżeli myślicie że dało to ludziom do myślenia, zaczęli bardziej weryfikować informacje czy najzwyczajniej w świecie stali się ostrożniejsi, to niestety - nic takiego się nie wydarzyło. Ludzie wciąż przekazują dalej wszystko bez weryfikacji — dlatego giganci technologiczni od jakiegoś czasu starają się powiedzieć "dość" i zmusić do bardziej świadomego podchodzenia do treści, którymi dzielimy się w sieci. W 2020 WhatsApp wprowadził limity związane z przekazywaniem wiadomości w obrębie komunikatora, a teraz — jak informuje redakcja Android Police — miałby wprowadzić jeszcze więcej ograniczeń związanych z dalszym przekazywaniem w obrębie grup.

Przekazywanie tylko do jednej grupy. WhatsApp chce zmienić zasady gry

Póki co ograniczenia WhatsAppa pozwalały na przekazywanie wiadomości do maksymalnie pięciu czatów, później - jednej rozmowy. A jeżeli zmiany z najświeższej wersji beta komunikatora (2.22.7.2) trafią do wszystkich, wkrótce można będzie przekazywać wiadomości wyłącznie do jednego czatu grupowego. Kiedy użytkownicy spróbują zrobić to do większej ilości miejsc, otrzymają komunikat taki jak na poniższym zrzucie:

Źródło: https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-22-7-2-whats-new/

Prawdopodobnie wprowadzanie kolejnych ograniczeń ma na celu walkę z dezinformacją, która stale się nasila. Nie ukrywam że takie akcje mnie cieszą — chociaż trudno nie złościć się o to, że technologiczni giganci zabierają się za te wszystkie zmiany tak późno. Z jednej strony - lepiej późno niż wcale. Drugiej — gdyby od początku traktowali te kwestie z należytą starannością, skutecznie utrudnialiby pracę najrozmaitszym trollom siejącym wszędobylską dezinformację. Czy to związaną z polityką, pandemią czy... wszystkim innym.