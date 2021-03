Chcemy aktualizacji telewizorów

Najpopularniejszymi systemami SmartTV na rynku są Tizen od Samsunga i WebOS od LG. Nie powinno to dziwić bo to dwóch najpopularniejszych producentów telewizorów na świecie. Wydawałoby się, że mają też wszystko aby sukcesywnie aktualizować swoje modele wraz z każdą generację systemu. Ale to niestety nie ma miejsca. Nowe wersje Tizena oraz WebOS dostają nowe modele, a stare są niemal zapominane. Niemal, bo jednak aktualizacje nadal się pojawiają, a czasami dodają nawet nowe funkcje, jak np. obsługę AirPlay w LG w ostatnich miesiącach.

Trzeba też uczciwie przyznać, że w większości przypadków nowe wersje systemów nie wnoszą nic wielkiego, różnice między WebOS w wersji 3.0, a 5.0 trudno by było pewnie na pierwszy rzut oka odnotować. Jednak w przypadku systemu WebOS w wersji 6.0 zmiany są całkiem spore i w znacznym stopniu wpływają na funkcjonalność telewizora. Niestety większości z nas nie przyjdzie się o tym przekonać. A szkoda, bo wygląda na to, że nic nie stoi na przeszkodzie aby nowy system dostały też starsze modele.