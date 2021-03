LG oficjalnie prezentuje telewizory na 2021 w Polsce. Jakie nowości przygotowano?

Miniony rok przyniósł sporo zmian w podejściu użytkowników do telewizorów. Inaczej niż wcześniej korzystamy z czasu przed wyświetlaczem. Z przeprowadzonych badań wynika, że wzrost „oglądania telewizji” u młodych użytkowników to aż 30%, u nieco starszych — o 21%. Ale niezależnie od grupy wiekowej, ogromne „plusy” odnotowało nie tylko wykorzystanie ich do oglądania, ale także do gier wideo. Skoro już jesteśmy zamknięci w domach i nie mamy alternatyw to… właściwie nie powinno to nikogo dziwić. To także okazja dla producentów sprzętów by zaoferować nam lepsze niż kiedykolwiek rozwiązania.