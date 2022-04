Metaverse, blockchain i Web3? Deweloperzy są podzieleni

Blockchain, czyli główny temat całego internetu w ostatnim czasie

Kryptowaluty, tokeny NFT, metaverse, wszechświat Web3, przyszłość internetu - to ostatnimi czasy niesamowicie gorące tematy. Chociaż na realizację większości planów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to zainteresowanie tymi kwestiami niesamowicie rośnie i coraz więcej głosów na te tematy (głównie negatywnych) pojawia się w internecie.

To również za sprawą tego, że coraz więcej ogromnych film interesuje się tym rynkiem. Największe wydarzenie, które sprawiło wzrost popularności cyfrowego wszechświata, to konferencja Mety, na której Mark Zuckerberg postanowił ogłosić zmianę nazwy swojej firmy z Facebook na Meta właśnie, przy okazji dzieląc się mnóstwem informacji na temat przyszłości internetu i tego popularnego ostatnimi czasy metaverse.

Czyli w istocie cyfrowego wszechświata. Warunkiem wejścia do świata Web3 są gogle VR - i zamysł jest taki, żeby się w tym świecie całkowicie zanurzyć. Będziemy mogli brać w ten sposób udział w konferencjach służbowych, spotkaniach towarzyskich czy spacerować po wielkich cyfrowych metropoliach które będą wypełnione lokalami znanych marek - metaverse ma stać się naszym “drugim życiem”.

W międzyczasie niesamowitą popularność zdobyły tokeny NFT, na których zarobiono już całe miliardy dolarów, a kryptowaluty bez przerwy się rozwijają i mkną do przodu. Blockchain niewątpliwie stał się fenomenem - czy dobrym? Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć dopiero po czasie.

Co na ten temat sądzą deweloperzy? Stack Overflow postanowił dokładnie zbadać tę kwestię

Stack Overflow przeprowadziło ankietę wśród dokładnie 595 programistów na temat ich poglądów w kwestii blockchaina, Web3 i zagadnień z tym związanych. Okazuje się, że wśród deweloperów sytuacja wygląda podobnie jak wśród internautów - zdania są podzielone.

​​25 procent ankietowanych stwierdziło, że Web3 to przyszłość internetu i coś, na czym wszystko będzie się opierać w najbliższych latach. 15 procent deweloperów stwierdziło, że taki rozwój tematu jest wynikową niesamowitego szumu, który zgromadził się wokół blockchaina w ostatnim czasie. 14 procent uważa przyszłość blockchaina i Web3 za kluczową dla kryptowalut, a 9 procent ankietowanych otwarcie przyznało, że to jedno wielkie oszustwo.

Co jednak najciekawsze, 36 procent deweloperów - największa ze wszystkich grup - zadało pytanie, czym właściwie jest Web3. To jest dowód naprawdę niejasnego charakteru całego brandingu - to, o czym wspominałem na początku tekstu. Chociaż dużo o tym wszystkim słyszymy, nie wiemy do końca, czym to jest. Nie mamy również bezproblemowej możliwości bezpośredniego doznania tego wszystkiego, więc metaverse czy Web3 jest owiane cały czas enigmatyczną aurą.

Czy deweloperzy mieli kiedyś styczność z Web3?

Ankieta Stack Overflow zdradziła także, że 85 procent programistów nie zbudowało niczego przy pomocy blockchaina - a pozostałych, którzy mieli z tym kontakt, aż 62 procent zajmowało się tym hobbystycznie, nie zawodowo. 31 procent za to tworzyło blockchain do pracy, a ponad połowa 55 procent z osób, które robiły to do pracy, zrobiła to jako projekt poboczny.

Ankieta wykazała również, że to młodzi programiści są najbardziej skorzy do rozpoczęcia pracy z Web3. Od 20 do 30 procent młodych programistów wykazało zainteresowanie tym kierunkiem, kiedy osoby bardziej doświadczone nie są już tak chętne - i jest to całkiem spodziewany trend.

Jeśli jednak plany firm pójdą zgodnie z planem, deweloperzy będą musieli zaakceptować taki stan rzeczy i dostosować się do nowego rynku, który w takim wypadku byłby oparty na Web3. Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii?

