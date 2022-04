Nowa sonda kosmiczna, a może bezemisyjny transport miejski? Zgłoś się do nowych programów akceleracyjnych AWS

Wszystkie największe wynalazki rozpoczynają się od jednego – świetnego pomysłu. Z myślą o rozwoju nowatorskich idei, Amazon Web Services (AWS) uruchomił dwa nowe programy akceleracyjne: dla startupów z sektora kosmicznego i działających na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. Firmy, które przejdą do kolejnego etapu – oprócz mentoringu specjalistów – otrzymają AWS Activate Credits o wartości do 100 tys. USD na pokrycie kosztów infrastruktury AWS. Chcesz się zgłosić? Czasu masz niewiele. Rekrutacja do obu programów potrwa jedynie do 15 kwietnia!

Aż jedna piąta polskich startupów (22 proc.) koncentruje się na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML) – pokazuje raport Startup Poland 2021. To właśnie te startupy między innymi odgrywają ważną rolę w rozwoju innowacji – także tych poprawiających jakość życia i rozwiązujących wyzwania stojące przed społeczeństwem, przemysłem czy klimatem. Wiele rewolucyjnych pomysłów trafia jednak do szuflady, bo poza wybitną koncepcją, ich twórcom brakuje technologii, inwestorów, marketingu czy po prostu konsekwencji. Być może znasz to z własnego doświadczenia.

Amazon Web Services (AWS), dostawca rozwiązań chmurowych, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i doskonale zdaje sobie sprawę z trudności oraz wyzwań, z którymi przychodzi mierzyć się młodym startupom. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, firma powołała do życia specjalny zespół, w skład którego wchodzą byli założyciele, inwestorzy venture capital, specjaliści w zakresie technologii, liderzy produktów i eksperci merytoryczni. Jego celem jest wspieranie rewolucyjnych pomysłów, między innymi poprzez… programy akceleracyjne.

Dostęp do inwestorów, zasobów technologicznych i liderów branży

Jednym z programów jest AWS Startup Loft Accelerator, czyli inicjatywa skierowana do startupów z regionu EMEA we wczesnej fazie rozwoju. Jest to dziesięciotygodniowy, wirtualny program, opierający się na czterech filarach: technologii, produkcie, wejściu na rynek oraz finansowaniu. Uczestnicy programu otrzymują dostęp do inwestorów, zasobów technologicznych AWS, a także liderów branży, którzy służą pomocą przy walidacji biznesowej: zaprojektowaniu i rozwinięciu produktów, udoskonaleniu biznesplanów i prowadzeniu marketingu.

Ostatnio do portfolio programów akceleracyjnych AWS dołączyły:

AWS Space Accelerator – uruchomiony we współpracy z AlchemistX, dla startupów rozwijających technologie kosmiczne,

– uruchomiony we współpracy z AlchemistX, dla startupów rozwijających technologie kosmiczne, AWS Sustainable Cities Accelerator – dla startupów skoncentrowanych na dostarczeniu czystych, zrównoważonych technologii w zakresie mobilności i transportu dla szybko rozwijających się ośrodków miejskich.

Jeden i drugi da szansę świetnie zapowiadającym się inicjatywom przeistoczyć się w stabilne firmy. „Programy akceleracyjne AWS to szansa dla startupów z całego świata na pozyskanie niezbędnych środków na skalowanie swoich biznesów” – mówi Marek Zamłyński, AWS CEE Startup & VC manager. „Dzięki kilkutygodniowym warsztatom z profesjonalistami, firmy zyskują techniczną wiedzę, dostęp do infrastruktury AWS oraz cenne kontakty, dzięki którym będą mogły osiągnąć swoje indywidualne cele i urzeczywistnić swoje innowacyjne pomysły. Liczę, że wśród tegorocznych zgłoszeń zobaczymy też aplikacje polskich startupów”.

AWS Activate Credits do nawet 100 tys. USD

Do udziału w dwóch nowych programach akceleracyjnych AWS zostanie wybranych dziesięć startupów z całego świata, które wyróżniają się innowacyjnym pomysłem i wartością dla branży. Każdy z nich otrzyma wsparcie w postaci:

AWS Activate Credits do nawet 100 tys. USD, do wykorzystania na infrastrukturę chmury AWS i zaawansowane usługi,

możliwość współpracy z klientami AWS oraz członkami AWS Partner Network,

specjalistyczne szkolenia i mentoring ekspertów AWS,

wsparcie marketingowe oraz w wejściu na rynek,

wytyczne dotyczące rozwoju biznesu i pozyskiwania funduszy od współpracowników AWS i programu akceleracyjnego,

możliwość nawiązania współpracy z innymi startupami, które zmagają się z podobnymi wyzwaniami.

AWS Space Accelerator

Czy wiesz, że dokładnie 75 lat temu kamera na pokładzie rakiety V-22 udostępniła pierwsze zdjęcie wykonane tuż nad Linią Karmana – oficjalną granicą między atmosferą ziemską, a przestrzenią kosmiczną? Postępy w inżynierii pomagają przenieść ludzką technologię daleko poza ziemską atmosferę. AWS wierzy, że wraz z utrzymywaniem się szybkiego tempa innowacji w globalnym przemyśle lotniczym, wiele z nich nadal będzie pochodziło od startupów.

Właśnie dlatego uruchomiony zostaje kolejny Akcelerator kosmiczny AWS. Jest to czterotygodniowy program, utworzony we współpracy z AlchemistX, opierający się na sukcesie grupy startupów z 2021 roku, która reprezentowała niesamowitą gamę rozwiązań związanych m.in. z: obserwacją Ziemi, robotyką, sprzętem i oprogramowaniem dla statków kosmicznych, operacjami satelitów, podróżami w kosmos i operacjami startowymi.

AWS Sustainable Cities Accelerator

Miasta zajmują zaledwie 3 proc. powierzchni Ziemi, a mimo to odpowiadają za 75 proc. emisji dwutlenku węgla. Przy spodziewanym wzroście populacji miejskiej z czterech do sześciu miliardów do roku 2045, rozwój zrównoważonych miast jest kluczowym elementem walki ze zmianami klimatycznymi.

Akcelerator Zrównoważonych Miast AWS został uruchomiony we współpracy z Freshwater Advisors (doradcą ds. słodkiej wody) i Public Spend Forum (forum wydatków publicznych). Jego celem jest znalezienie dojrzałych startupów z całego świata, specjalizujących się w czystej technologii, które pracują nad mikromobilnością, logistyką ostatniej mili, optymalizacją parkingów miejskich i tras, infrastrukturą i aplikacjami do ładowania pojazdów elektrycznych, transportem Internetu Rzeczy (IoT) i optymalizacją ruchu, a także innymi rozwiązaniami promującymi zrównoważony transport i mobilność w środowisku miejskim.

W ramach sześciotygodniowego programu, AWS pomoże wybranym startupom w nauce wprowadzania innowacji i przyspieszenia ich rozwoju dzięki zaawansowanym technologiom opartym na chmurze. Wraz z zeszłorocznym Akceleratorem Czystej Energii AWS, jest to drugi program akceleracyjny ukierunkowany na zrównoważony rozwój.

Zgłoszenia do obu programów otwarte są jedynie do piątku, 15 kwietnia, do godz. 23:59.

