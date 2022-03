Blizzard zapowiada nowości w świecie Warcraft na 2022. Szczegóły już wkrótce

Uniwersum Warcrafta ma wiernych fanów na całym świecie od kilkudziesięciu lat. Blizzard bardzo ostrożnie serwuje kolejne nowości związane z marką, której za dwa lata stukną już trzy dekady. W międzyczasie wydarzyło się wokół niej naprawdę dużo — a wszystko wskazuje na to, że 2022 będzie dla Warcrafta niezwykle intensywnym czasem. Producent gry zaprosił nas na wielkie wydarzenie, podczas którego opowie o najbliższych premierach związanych z grą. Już teraz jednak uchylił rąbka tajemnicy.

Blizzard zapowiada moc nowości w świecie Warcraft. Wszystkie mają trafić do graczy jeszcze w tym roku

Już w przyszłym tygodniu, 15 marca, ekipa odpowiedzialna za Hearthstone opowie o pierwszych trzech rozszerzeniach, które w tym roku zostaną oddane w ręce graczy. Ponadto dowiemy się także o planach związanych z dalszymi zmianami które w tym roku czekają karciankę.

Na karciance jednak świat się nie kończy — i choć przyciąga ona na co dzień miliony fanów na całym świecie, to są też przecież inne produkty bazujące na tym świecie. World of Warcraft nie ma teraz łatwego czasu, ale gra stale się rozwija - a wydany pod koniec 2020 roku dodatek stara się przytrzymać przy sobie społeczność. 19 kwietnia twórcy WoW mają odsłonić karty związane z następnym rozszerzeniem do gry, który zapewni kolejny pakiet przygód.

Najciekawiej jednak zapowiada się maj — bo to wtedy Blizzard ma oficjalnie zaprezentować grę z uniwersum Warcrafta, która zmierza na smartfony.

Poza World of Warcraft i Hearthstone przygotowujemy się do przekazania w wasze ręce pierwszej gry w uniwersum Warcrafta zaprojektowanej z myślą o urządzeniach mobilnych. Więcej na ten temat opowiemy w maju.

Niestety — o z nowościami w świecie Hearthstone i World of Warcraft otrzymaliśmy konkretne daty (15 marca i 19 kwietnia), o tyle nie ma żadnych konkretów dotyczących majowych nowości. Jestem bardzo ciekawy co tym razem przygotują — wierzę jednak, że nie będzie to bezpośrednie przeniesienie formuły MMO... prawda?

Źródło