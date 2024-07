Wakacyjny wyjazd za granicę. Bez tego dokumentu możesz mieć problem

Zielona Karta to dokument, który może przydać się kierowcom wjeżdżającym na teren obcego kraju. Zapewnia on nie tylko bezpieczeństwo, ale również pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów ze strony służb.

Wakacje to czas, w którym chcemy się odstresować i odpocząć od codziennych obowiązków. Wiele osób opuszcza teren zamieszkania, wyjeżdżając do innych miast. Prawdziwy problem może pojawić się w momencie, gdy kierowca postanowi pojechać do innego kraju. Wówczas należy odpowiednio przygotować się do podróży.

Wyjazd za granicę naszego kraju może wiązać się z koniecznością zaopatrzenia się w konkretny dokument. Do jego wyrobienia należy uiścić niewielką opłatę najlepiej z 2-3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Czym właściwie jest Zielona Karta?

Źródło: Depositphotos

To międzynarodowe potwierdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu w kraju jego rejestracji. Zielona Karta jest niezbędna podczas kontroli drogowej i w razie, wypadku, umożliwia poszkodowanemu dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela z innego kraju. Dzięki niej kierowca może podróżować z jedną polisą, bez potrzeby kupowania dodatkowych ubezpieczeń na granicach różnych państw. W dużym skrócie: Zielona Karta, to gwarancja bezpieczeństwa i dużego komfortu.

Kwestia przyznania dokumentu niestety jest zależna od indywidualnych warunków towarzystw ubezpieczeniowych. Nierzadko zdarza się, że Zielona Karta wydawana jest bezpłatnie, przy zakupie OC lub AC w wybranej firmie. Nie mówimy tu jednak o regule, gdyż może zdarzyć się zupełnie inaczej i za wspomniany dokument będzie trzeba zapłacić. W takim wypadku najczęściej wydamy w okolicach 20-30 złotych. Tak więc sami musicie przyznać, że nie mówimy tu o wygórowanych opłatach za zapewnienie sobie spokoju podczas podróży.

Czas oczekiwania i termin ważności

Za każdym razem wypełniania formalności warto wziąć pod uwagę potencjalne opóźnienie. Nigdy nie możemy mieć pewności, czy na jakimś etapie coś pójdzie nie tak i zaliczymy poślizg. Z tego względu najlepiej składać wniosek o Zieloną Kartę jakieś 2-3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to kierowcom uniknąć stresujących momentów. Koniec końców dużo zależy od tego, czy firma ubezpieczeniowa jest w stanie osobiście wydać dokument, czy konieczne jest wysłanie go Pocztą Polską.

Zielona Karta może zostać wydana na minimum 15 dni, a maksymalnie na 12 miesięcy. Osoba, chcąca wyrobić dokument, powinna poinformować ubezpieczyciela, na jak długo jej potrzebuje.

Zielona karta - gdzie jest potrzebna?

Źródło: Depositphotos

Zacznijmy od tego, że Zielonej Karty nie potrzebujemy na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Oznacza to, że przyda ona nam się w krajach, nienależących ani do Unii, ani do Stowarzyszenia. Dokument jest niezbędny na przykład w:

Albanii,

Azerbejdżanie,

Iranie,

Izraelu,

Macedonii Północnej,

Maroko,

Mołdawii,

Tunezji,

Turcji,

Ukrainie.

Nawet jeśli chcemy tylko przejechać przez te państwa, to i tak powinniśmy zabrać ze sobą Zieloną Kartę.

Podróżując przez kraje europejskie, musimy uważać w Kosowie. To jedyny kraj w Europie, który nie uznaje Zielonej Karty. Na terenie tego państwa musimy kupić dodatkowe ubezpieczenie graniczne, które kosztuje:

30 euro za 15 dni,

41 euro za 30 dni.

W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że od 1 czerwca 2023 lokalne ubezpieczenie graniczne musimy wykupić również na terenie Białorusi i Rosji.

W tym kraju nie potrzebujesz już Zielonej Karty

Porozumienie Wielostronne działa w ramach Systemu Zielonej karty, obejmującego 48 krajów. To właśnie dzięki niemu kierowcy z pojazdami zarejestrowanymi w tych państwach mogą podróżować po ich terytoriach bez konieczności posiadania tego dokumentu.

Do niedawna turyści odwiedzający Bośnię i Hercegowinę musieli zaopatrzyć się w taką formę uprawnienia. Na szczęście teraz nie jest to konieczne. Kraj ten został przyjęty do Porozumienia Wielostronnego, dzięki czemu kierowcy z Polski nie muszą już wyrabiać sobie Zielonej Karty. Podczas pobytu wystarczy, że wylegitymują się polisą ubezpieczenia OC.