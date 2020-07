Wakacje 2020 inne niż zwykle, ale Polacy ruszają na wyczekany urlop!

Jak widać — niemalże całe wybrzeże Bałtyku zostało wykropkowane na czerwono, ponadto niezwykle popularne są okolice Mikołajek, Bieszczady, Tatrzański Park Narodowy, Kotlina Kłodzka, Karpacz i Jelenia Góra. Dane te potwierdza ruch na drogach i tamtejsze logowania do stacji bazowych. Firma poszła jednak o krok dalej — i w swoich analizach zestawiła dane z zeszłorocznym długim weekendem i Bożym Ciałem. Patrząc na liczbę logowań do stacji bazowych można domniemywać, że to Jelenia Góra i Bieszczady mogą okazać się hitem tegorocznych wyjazdów, jednak ruch turystyczny w dużej mierze pozostawał analogiczny do 2019 roku. Doskonale pokazuje to poniższa mapa, na której kolor zielony oznacza podobną liczbę logowań do tego który odnotowano w 2019 roku, kiedy poziom logowań przekroczył 150% z porównaniem do roku minionego — oznaczono je na czerwono. Cała reszta właściwie… pozostała bez zmian, co dla wielu może okazać się niemałym zaskoczeniem. Dla odmiany: nikogo nie powinien specjalnie dziwić spadek logowań w stacjach bazowych przy granicy z Ukrainą, Czechami i Słowacją — te na mapce oznaczone są kolorem niebieskim, oznaczającym poniżej 80% logowań w stosunku do roku ubiegłego. Ale skoro nie można było przekraczać granic, to właściwie co mieliby tam robić, prawda?