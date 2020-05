T-Mobile pomaga zrozumieć jak zmienia się nasze otoczenie

Gdybym miał scharakteryzować obecny okres w kilku słowach to zrobiłbym to tak: strach, izolacja, dane, wykresy. Dlaczego te słowa? Pierwsze dwa dotyczą naszego otoczenia. Pozostałe to narzędzia do zrozumienia tego co się dzieje i walki z niepewnością, która nas otacza. Wszyscy obecnie żyjemy liczbami. Interesuje nas liczba chorych i tych, którzy zostali wyleczeni. Ważne jest dla nas, jak układa się krzywa zachorowań, a także jak zmieniają się nasze nawyki.

Jak wiecie, obecnie liczby są w stanie powiedzieć wszystko. Równocześnie jesteśmy świadkami zmian, które zachodzą w społeczeństwie na niespotykaną – przynajmniej za mojego życia – skalę. To właśnie dlatego te liczby stają się tak ciekawe i interesujące.

Myślę, że bez zbędnej przesady i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że świat, jaki znaliśmy, odchodzi. Oczywiście, prędzej czy później szczepionki na koronawirusa staną się dostępne, a ryzyko, jakie niesie ze sobą ta choroba, znacząco zmaleje. Jednak pewne zmiany, które już zaszły w naszym zachowaniu i sposobie korzystania technologii, będą permanentne. Tak oto wracam do liczb i wykresów – ich analiza może przynieść wiele ciekawych wniosków.

Trendy telekomunikacyjne w czasie pandemii

W IT rozróżnia się trzy sposoby konsumowania danych i treści. Pierwszy to czyste, suche liczby. Z nich niewiele wynika, to zbiór danych bez kontekstu. Drugi to informacja – ta jest efektem analizy danych, które uzyskaliśmy wcześniej. Ona niesie za sobą konkretną wartość i wiedzę, na podstawie której możemy wyciągać wnioski i podejmować decyzje. Trzeci to raporty, czyli graficzna reprezentacja informacji. W końcu mówi się, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. T-Mobile wzięło to sobie głęboko do serca i udostępniło nam stronę internetową, która nie zasypie nas liczbami bez kontekstu. Znajdziemy tam sensownie przetworzone informacje oraz analizy, w prostej, przystępnej i zrozumiałej dla każdego formie. Strona serwuje wiedzę na temat tego, jak wyglądają obecne trendy w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w kontekście pandemii koronawirusa.

Nowy serwis uruchomiony przez T-Mobile doskonale wpisuje się w ich wcześniejsze działania i jest spójny z ogólnym kierunkiem udostępniania użytkownikom informacji o istotnych zmianach, które mogą mieć realny wpływ na ich bezpieczeństwo.

Obecna sytuacja sprawia, że kluczowym obszarem staje się transformacja całego segmentu usług telekomunikacyjnych i cyfrowych. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że nie chodzi tylko o nasze rosnące potrzeby. W końcu większość rzeczy załatwiamy teraz przez internet, więc nasze oczekiwania i wymagania są dużo większe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Zmienia się również nasze zachowanie i sposób korzystania z technologii. Analiza tych zmian, wyciąganie odpowiednich wniosków mogą być początkiem wielu nowych firm i biznesów. Koronawirus już teraz tworzy nowe nisze w biznesie, a sytuacja może się jeszcze bardziej zmienić, w końcu nikt nie wie, ile to jeszcze potrwa i jak się cała „przygoda” zakończy.

Siła leży w zrozumieniu

Liczby można przedstawić na trzy sposoby: surowe dane, informacje i wnioski oraz raporty. Z oczywistych względów im bardziej przystępna forma tym bardziej zrozumiała i z tym szerszą grupą odbiorców można się nią podzielić. Panująca pandemia jest zjawiskiem unikatowym. Dotyka setek milionów ludzi. Dlatego tak ważne jest dzielenie się wiedzą w sposób zrozumiały i przystępny.

T-Mobile widzi tę potrzebę i dlatego dołożyło starań, aby treści, które chcą zaprezentować były przedstawione w sposób przejrzysty i czytelny. Dlatego serwis jest wypełniony interaktywnymi wykresami, które ukazują dane w kontekście konsumpcji usług cyfrowych i telekomunikacyjnych. Dodatkowo całość będzie wsparta przez sekcję blogową z krótkimi notkami, komentującymi i podsumowującymi w jasny i przystępny sposób informacje zawarte w statystykach. Wszystko w imię zrozumienia i dzielenia się wiedzą.

Jakich treści możemy się spodziewać? Wszystkiego, co dotyczy zmiany mobilności Polaków, trendów w użytkowaniu usług telekomunikacyjnych czy migracji klientów T-Mobile. Wykresy już teraz pokazują, jak drastycznie (blisko o 50%) wzrosła liczba wykonywanych połączeń telefonicznych oraz transmisji danych (20%) tuż po wprowadzeniu lockdownu.

Coś dla ludzi lubiących liczby

Strona covid19.t-mobile.pl będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe informacje, analizy i wykresy, a także stosowne opracowania. W czasie epidemii, szerzącej się dezinformacji i fake newsów, a także problemów ze znalezieniem zaufanego i pewnego źródła wiedzy tego typu inicjatywy to krok w dobrą stronę.

Ogrom danych, wskazanie trendów oraz zmian zachodzących w zachowaniu oraz preferencjach klientów T-Mobile to doskonały punkt wyjścia do tworzenia nowych modeli biznesowych. To z pewnością ogrom wskazówek i sugestii dla wielu firm. A dla zwykłych czytelników to po prostu ogrom wiedzy na temat tego, jak właśnie na naszych oczach zmienia się świat.

Artykuł napisany przy współpracy z T-Mobile