Okazuje się jednak, że zdecydowana większość z wymieniających dowody w zeszłym roku robiła to od początku do końca osobiście w urzędzie. Pod koniec listopada 2019 roku, Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od 4 marca 2019 roku wydano aż 2 mln nowych e-dowodów, a dziś z kolei dowiadujemy się, że jedynie 160 tysięcy z tej liczby złożyło przez internet wnioski o nowe e-dowody i ponad 17 tysięcy zgłosiło online utratę dowodu.

W tym roku wydanych nowych e-dowodów powinno być znacznie więcej, bo już teraz wiadomo, że z różnych powodów taki wniosek musi złożyć 1,2 mln Polaków, części z nich kończy się w tym roku 10-letni okres ważności dotychczasowych dowodów, a pozostali urodzili się w 2002 roku i będą wnioskowali o swój pierwszy dowód.

Tak więc to spora grupa osób, warto aby zrobili to przez internet, a dopiero po jego odbiór udali się do urzędu, to połowa roboty i czasu mniej. Aby móc załatwić to online będziecie potrzebowali jedynie Profilu Zaufanego, a ten założycie też przez internet, jeśli jesteście klientami T-Mobile Usługi Bankowe, PKO Banku Polskiego, Inteligo, Santander Bank Polska, Banku Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Millenium i Alior Banku. Ponadto musicie się zaopatrzyć w odpowiednie zdjęcie w wersji elektronicznej, dokładne wymagania odnośnie zdjęcia znajdziecie pod tym linkiem.

Po zalogowaniu się na stronie gov.pl wybieramy link do złożenia wniosku o nowych e-dowód. Po czym podajemy powód jego złożenia, urząd w którym będziemy chcieli go odebrać oraz zaznaczamy czy będziemy chcieli aktywować warstwę elektroniczną w naszym e-dowodzie.

Następnie dodajemy wspomniane wcześniej zdjęcie, sprawdzamy poprawność zaciągniętych danych, które znajdą się na nowym e-dowodzie, dodajemy adres e-mail, na który przyjdzie później numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzemy później dowód i przechodzimy do podpisania naszego wniosku Profilem Zaufanym. To wszystko, później pozostanie już tylko czekać na informację o gotowym do odbioru dowodzie. Status przygotowywania go również sprawdzimy przez internet pod tym linkiem.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.