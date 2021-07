Nowoczesne wyposażenie

Choć Volkswagen Taigo to samochód bazujący na segmencie B (płyta z Polo), to auto oferowane jest z zaskakująco bogatym wyposażeniem (oczywiście w istotnej części jako opcja). Większość zaawansowanych systemów bezpieczeństwa jest oczywiście w standardzie (wymogi Unii Europejskiej), a mowa m.in. o systemie Front Assist, ostrzeganiu o ryzyku kolizji (także z rowerzystą), asystencie pasa ruchu, pakiecie poduszek powietrznych, a w tym tej środkowej między pasażerami. W opcji: system ostrzegania o pojazdach w martwym polu jak i o ruchu poprzecznym podczas cofania. Jednakże: to że do Taigo da się domówić pełny pakiet półautonomicznej jazdy – Travel Assist – to jest już dosyć duże zaskoczenie. Poniżej film jak tego typu rozwiązanie działa w Golfie 8:

Taigo ma oczywiście wówczas kierownicę wykrywającą dotyk, co znacząco poprawia komfort podróżowania w trasie, szczególnie że tempomat może reagować nie tylko na inne pojazdy, ale także na ograniczenia ruchu czy ukształtowanie terenu.