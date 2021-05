Volkswagen Passat nie będzie już sedanem

Jak informuje AutoExpress prace nad nową wersją Volkswagena Passata idą pełną parą, a jego produkcja zostanie przeniesiona z Emden do Bratysławy. To rezultat przystosowania niemieckiej fabryki do produkcji elektrycznego modelu ID.4. Nowy Passat będzie powstawał na Słowacji w tej samej fabryce co Touareg i na tej samej platformie co dotychczas – MQB. Wszystko wskazuje jednak na to, że B9 powstanie tylko w bardziej praktyczniejszych wersjach – kombi i liftback/hatchback. Zabraknie wersji sedan, której role przejmuje w pewnym sensie Arteon. Passat zostanie wołem roboczym oferującym ogromną ilość miejsca i praktyczność.

Z racji tego, że nowy Golf swoimi wymiarami i pojemnością bagażnika bardzo mocno zbliżył się do Passata, to nowy model ma być jeszcze większy aby zdystansować wewnętrzną konkurencję. Znacznie zwiększony zostanie rozstaw osi, który będzie teraz zbliżony do Superba (~2,85 m) i pozwoli na wygospodarowanie więcej miejsca dla pasażerów na tylnej kanapie. Więcej miejsca ma być również w bagażniku. Passat chce zostać najpraktyczniejszym samochodem w ofercie Volkswagena.