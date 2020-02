Golf może się już wam nudzić, ale każda kolejna generacja wzbudza zainteresowanie, co potwierdzają później statystyki sprzedaży. Co ciekawe w Wielkiej Brytanii, sportowe wersje Golfa stanowią nawet 40% sprzedaży. Dlatego nie można zignorować premiery modeli GTI, GTD i GTE, które w pełnej krasie pozują już do zdjęć.