I wiele z tych elementów wciąż tam jest obecnych: łatwa wymiana wiadomości tekstowe, ale Viber oferuje także połączenia z rozmowami głosowymi. Bez problemu wymienimy za jego pośrednictwem także pliki, jak obiecują twórcy platformy: szybko i bezpiecznie. Ale jak właściwie wypadają kwestie tamtejszego bezpieczeństwa, co martwi użytkowników i skąd kilka lat temu platforma musiała się ostro tłumaczyć ze swoich zagrywek?

Czym Viber wyróżnia się na tle konkurencji?

Regularnie gdy namawiamy znajomych na utworzenie konta w nowym komunikatorze, pojawia się pytanie o to, czym dana platforma się wyróżnia. I szczerze mówiąc — choć jestem w stanie wypisać dużo plusów konkurentów Vibera, trudno mi podać chociaż kilka, które pasowałyby do niego. Viber to solidny komunikator, posiadający wszystkie najważniejsze elementy tego segmentu produktów (tak, poza rozmowami i wymianą plików, można tam również wysyłać wiadomości głosowe, dzielić się plikami, usuwać wiadomości, słać naklejki i gify, tworzyć rozmowy grupowe i budować społeczność) — ale nic poza tym. Twórcy regularnie chwalą się jakością wykonania swojego produktu: no i owszem, wiele z nich jest wykonanych bardzo poprawnie, ale nie na tyle, by wyprzedzały konkurencję. I to niezależnie od platformy — chociaż z porównaniem do niektórych może asem w rękawie mogą być fajnie wykonane aplikacje na komputer (dostępne zarówno na systemy Windows, MacOS oraz Linuxa), których niektórym konkurentom brakuje. Ale znowu: nie wszystkim — bo chociażby najbliższy mu filozofią Telegram ma cały zestaw analogicznych rozwiązań, do tego wykonanych nieco lepiej.

Coraz więcej użytkowników sięgając po komunikatory zaczyna zwracać uwagę na to, jak ich twórcy podchodzą do kwestii prywatności, dlatego też regularnie pojawiają się pytania o to, kto ma dostęp do ich rozmów i w jaki sposób przechowywane są ich dane. I choć ekipa odpowiedzialna za komunikator Viber dużo miejsca poświęca prywatności i temu, by jego użytkownicy czuli się bezpiecznie. I owszem: dostępny na oficjalnej stronie dokument poświęcony polityce prywatności jest dłuuuuugi i dokładny — i jeżeli wczytacie się w to, co obiecują twórcy, to można odnieść wrażenie, że nie ma się o co martwić. W ogóle. Nigdy. A jak jest w praktyce?