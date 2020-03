Dwa tygodnie z dziećmi w domu to nie lada wyzwanie dla rodziców. To wprawdzie dobry czas na spędzenie z nimi wspólnie czasu, dla tych którzy mogą zostać z nimi w domu lub mogą pozwolić sobie na pracę zdalną. Można go po części poświęcić na kilka godzin wspólnej zabawy i pogrania w planszówki, ale wypełnienie tym całego dnia jest niewykonalne. Bajki i filmy dla dzieci będą w tym czasie dobrym wsparciem dla rodziców.

Dostrzegają to operatorzy, między innymi Orange, który odkodował już 40 kanałów w Pakiecie Komfortowym. Dziś na podobny krok zdecydował się Play, który odkodował również 40 kanałów do końca marca. Dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny w tym okresie natomiast od 1 kwietnia, kanały te nadal będzie można oglądać za darmo korzystając z okresu testowego – 90 dni w usłudze PLAY NOW TV i 30 dni w PLAY NOW.

Wiemy, że wielu z Was podejmie rozsądną decyzję i pozostanie w domu w tej sytuacji. W jakiś sposób chcieliśmy uatrakcyjnić ten czas naszym klientom i dlatego do końca marca wszyscy posiadający dostęp do usług PLAY NOW oraz PLAY NOW TV będą mogli bezpłatnie oglądać kanały z pakietów Extra oraz Kids. To dodatkowe 40 kanałów, z których będziecie mogli korzystać bez dodatkowych opłat. Zapewnią Wam rozrywkę, sportowe emocje, najlepszą muzykę czy mnóstwo bajek oraz programów edukacyjnych dla dzieci w każdym wieku.

Oprócz Orange i Play również operator kablowy Vectra odkoduje sześć dziecięcych kanałów: CBeebies, Disney Junior, Teletoon+, Nick Jr, Top Kids oraz Da Vinci w okresie do 26 marca – opcja ta dostępna będzie dla wszystkich klientów, będących w posiadania dowolnego pakietu telewizyjnego.

Źródło: Play/Pepper