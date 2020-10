Nie inaczej jest w przypadku postępowania UOKiK wobec UPC Polska. Sprawa dotyczy nieprawidłowości operatora z lat 2015-2016, kiedy to UPC Polska od 1 marca 2015 roku klientom, którzy podpisali umowę na czas nieokreślony, zwiększył prędkość internetu jednocześnie zwiększając opłatę za tę usługę o 7 zł. Dodatkowo, rok później ponownie podwyższył opłatę o kolejne 3 do 8 zł, w zależności od posiadanej prędkości łącza. Obie podwyżki nastąpiły na podstawie jednostronnego wprowadzenia przez UPC do umów postanowienia o możliwości zmiany wysokości abonamentu.

Według UOKiK zarówno same podwyżki jak i postanowienie były niezasadne, bo nie miały odzwierciedlenia w tzw. klauzulach modyfikacyjnych w podpisywanych przez klientów umowach.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.: