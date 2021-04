Samsung zaprasza na konferencję. Co zobaczymy na kwietniowym Unpacked?

Druga połowa kwietnia będzie pełna atrakcji dla wszystkich fanów nowoczesnych technologii. We wtorek, 20 kwietnia 2021, swoją konferencję ma Apple — co wczorajszego wieczora oficjalnie potwierdzili specjalnym zaproszeniem. Ale na tym jeszcze nie koniec nowości, bowiem na kwietniowe Unpacked zaprasza nas także firma Samsung. Jakie nowości koreański gigant zaserwuje nam tym razem?

Unpacked – kwiecień 2021. Samsung ma nam do pokazania coś wielkiego

W serwisie YouTube na oficjalnym koncie Samsunga pojawił się niedługi, trwający niespełna minutę, klip za pośrednictwem którego firma zaprasza nas 28 kwietnia na specjalne wydarzenie — Unpacked.

Filmik nie zdradza co tak pięknie błyszczy w tym pudełku, ale biorąc pod uwagę termin i ostatnie plotki — można podejrzewać że tym razem chodzi o większe sprzęty. Nowe laptopy i/lub tablety. Nowe flagowe smartfony od Samsunga zadebiutowały w styczniu, zatem na kolejny pakiet nowości w tym segmencie jeszcze zdecydowanie za wcześnie. O nowych Galaxy Bookach napędzanych 11 generacją procesorów Intela Tiger Lake pojawia się ostatnio coraz więcej plotek — dlatego to właśnie ich warto wypatrywać w pudełku. Nikogo raczej też nie zaskoczy nowa generacja tabletów – Galaxy Tab S8. Na tę chwilę można jednak tylko gdybać i domniemywać, co takiego zaprezentuje nam Samsung za dwa tygodnie.