Oczywiście w głównej mierze mowa tu o Spotify, które najgłośniej protestowało w temacie praktyk w tym zakresie stosowanych przez Apple.

Chodzi dokładnie o fakt, iż dostawcy konkurencyjnych (do Apple Music) muzycznych usług streamingowych, nie mogli bezpośrednio w aplikacji mobilnej na iOS, informować swoich użytkowników o alternatywnych i tańszych usługach subskrypcji muzyki dostępnych poza aplikacją. To zdaniem komisji było niezgodne z unijnymi przepisami antymonopolowymi.

Dodatkowo, Komisja UE w swoim postępowaniu ustaliła, że Apple zabraniało informowania o różnicach cenowych pomiędzy subskrypcjami sprzedawanymi za pośrednictwem mechanizmu zakupów w aplikacji na iOS a subskrypcjami dostępnymi na stronach dostawców czy zamieszczania w aplikacji linków do alternatywnych subskrypcji. Co więcej nie mogli oni nawet w korespondencji e-mail, wysyłanej użytkownikom po założeniu nowego konta, informować o takich tańszych opcjach i alternatywach.



Komisja UE podjęła więc decyzje o nałożeniu kary na Apple w wysokości 1,8 mld euro, która w zdecydowanej większości ma stanowić środek odstraszający przed podobnymi praktykami w przyszłości. W tym przypadku, Apple stosowało je przez ostatnie 10 lat i zdaniem komisji, postępowanie to mogło prowadzić do płacenia wyższych stawek przez nieświadomych użytkowników. Z kolei bardziej świadomych narażało na pogorszenie ich komfortu, z uwagi na konieczność angażowania się w uciążliwe wyszukiwanie innych dostępnych opcji cenowych poza aplikacją.

Oczywiście Apple odwoła się od tej kary, więc postępowanie te może przeciągnąć się na kolejne lata, niemniej karę będzie musiało zapłacić już teraz i zaprzestać stosowania tych praktyk do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia.

Źródło: Komisja Europejska/Reuters.

Stock Image from Depositphotos.