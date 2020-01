Kupili smart gadżety i są bezużyteczne – bo zamknęli usługi je obsługujące. Takich przypadków będzie więcej

Zobacz też: Nawet FBI edukuje jak bezpieczniej korzystać ze smart TV. Może im uda się przemówić do użytkowników

Under Armour znane jest przede wszystkim z produkcji odzieży sportowej — ale kilka lat temu dołączyli do trendu i wypuścili na rynek trochę gadżetów które pozwolą być bardziej fit. Co prawda zaprzestali ich produkcji trzy lata temu, a teraz… zaprzestają także ich wsparcia technicznego. Zniknęła również aplikacja UA Record zajmująca się monitorowaniem i zbieraniem danych. Oficjalna solucja to przeniesienie danych do MyFitnessPal. Jest jednak pewien problem: platforma nie jest w stanie śledzić m.in. kroków, snu, tętna czy wagi przy gadżetach UA. A kiedy mowa o opaskach fitness czy… zapinanym na klatce piersiowej pulsometrze — nagle okazuje się, że te gadżety stały się w dużym stopniu bezużyteczną kupą plastiku.

Póki co to historie jedna na milion, ale prawdopodobnie z czasem będzie ich sukcesywnie przybywać. Zresztą nie trzeba daleko szukać — kilka dni temu zrobiło się głośno o drukarce, która mimo napełnionego pojemnika z tuszem i byciu całkowicie sprawną technicznie przestała działać. HP zablokowało ja zdalnie po anulowaniu abonamentu:

Apparently HP remotely disabled perfectly good ink cartridges because I don’t pay a monthly fee? For the first time in my life I have a mechanically reliable printer and just got owned by a subscription. — Ryan Sullivan (@ryandonsullivan) January 17, 2020

I teraz automatycznie nasuwa się pytanie o to, czy urządzenie będzie działać kiedy w przyszłości HP zrezygnuje z jego wsparcia albo świadczenia takiej usługi w ogóle? Poczekamy, zobaczymy ;-).

Źródło: The Verge