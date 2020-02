Dokładniej – sprawdził w jakie dni i w jakich godzinach Polacy najchętniej dokonują zakupów w sieci. Co ciekawe, porównał je również z danymi globalnymi (Worldpay Gobal Online Shopper Report) i się okazało, że odbiegamy w swoich zwyczajach zakupowych od reszty świata.

29% kupujących w sieci Polaków dokonuje zakupów online w godzinach pomiędzy 6 a 12 i aż 35% pomiędzy 12 a 18. Z kolei globalne dane pokazują, że w tym samym czasie e-zakupy internauci za granicą wybierają w mniejszym odsetku, zwłaszcza do południa, kiedy jest to prawie połowę mniej, bo 16%. Drugi zakres godzinowy jest już bardziej zbliżony, bo wynosi 30%. Z kolei najlepszymi godzinami dla zagranicznych kupujących jest czas pomiędzy 18 a 24 – 44%, kiedy w Polsce ten zakres wybiera 33% internautów.

Krystian Wesołowski, Head of Sales w Blue Media:

– Różnice w udziale procentowym zakupów w poszczególnych porach dnia mogą być związane z prozaicznymi sprawami np. tym kiedy mieszkańcy danego kraju wstają. Przykładowo w poniedziałki Afryka Południowa wstaje średnio najwcześniej, już o 6:09, ok. 15 minut wcześniej niż w inne dni tygodnia. Szwajcarzy budzą się w poniedziałki ponad pół godziny później o 6:49 (dane aplikacji Sleep Cycle). Dlatego dla większości sklepów internetowych ten rozkład czasowy pozostanie w kategorii ciekawostki. Choć dla uważnych może poprawić konwersję poprzez wytypowanie odpowiedniego momentu na wysłanie mailingu, kampaniii SMS, czy zmianę głównego slajdera.

Rozkładając to na poszczególne godziny w ciągu dnia, e-zakupy rozpoczynamy już po przyjściu do pracy przy porannej kawie, taką porę wybiera prawie 6% internautów. Procent ten się nieznacznie podnosi w kolejnych godzinach, a szczytowy moment – 7%, przypada na godzinę 11. Później aktywność ta nieco spada, by powrócić do takiego samego poziomu około godziny 20. Od tego momentu rozpoczyna się już powoli wieczorne wyciszenie, jeśli o e-zakupy.

Jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia? Okazuje się, że najpopularniejszym dniem, który wybieramy na e-zakupy jest poniedziałek. Początek tygodnia wybiera prawie 20% internautów w Polsce, a odsetek ten systematycznie spada w kolejne dni, aż do ostatniego dnia pracy. W sobotę i niedzielę, raczej odchodzimy od zakupów w sieci, nie uruchamiamy domowych komputerów, które to w pracy mamy cały czas otwarte i to dni pracujące wybieramy jako najwygodniejsze na ich dokonanie.

Krystian Wesołowski:

W sobotę statystycznie śpimy najdłużej. Czy to wpływa na spadek sprzedaży w weekend? Nie, po prostu nie ma nas w pracy i nie siedzimy przed komputerem, a w telefonie zamiast filtrować zakupowe aplikacje raczej zaspokajamy swoją ciekawość informacyjną. Z punktu widzenia e-commerce i operatora płatności w weekend występuje inne, bardzo ważne zjawisko. Systematyczny już brak dostępności bankowości internetowej. Co skutkuje niedostępnością różnych metod płatności. W tym kontekście integrując płatności osadzone bezpośrednio w koszyku sklepu, warto zadbać o mechanizm odpytywania swojego operatora płatności o aktualną na dany moment wyboru listę metod płatności. Jeśli osadzimy tę opcję “na stałe”, bez stałych aktualizacji, to po pierwsze mamy nieaktualne metody płatności, po drugie po wyborze banku, którego już nie ma lub który nie działa w momencie jego wyboru, wyślemy klienta do banku, w którym nie zrealizuje płatności.

Blue Media jako przyczynę wskazuje tu nie tylko odstawienie komputerów na weekend, ale również fakt, że banki w Polsce niemal co weekend przeznaczają na przerwy techniczne. Wprawdzie są to zwykle godziny wieczorne i nocne, ale jak pokazuje praktyka takich przerw, przeciągają się one przeważnie na godziny poranne i południowe, co rzeczywiście skutecznie może zniechęcać do dokonywania zakupów w sieci w weekendy.

Źródło: Blue Media.

Photo: Syda_Productions/Depositphotos.