Koszmar Apple powraca. UE znowu chce ustandaryzowania ładowania, co cieszy i… przeraża

Apple lubi robić rzeczy po swojemu. Tworzenie własnych standardów i korzystanie z (powszechnie dostępnych) opcji które wielu omija szerokim łukiem to ich specjalność. Każdy użytkownik ich smartfonów prawdopodobnie pytał kiedyś znajomych o ładowarkę do telefonu i… musiał obejść się smakiem. Jeżeli ci nie korzystają ze sprzętu Apple, to mogli zaoferować wyłącznie popularne warianty micro USB lub USB-C. Ale nie jest wykluczone, że sytuacja ta wkrótce się zmieni: a wszystko to dzięki europejskim prawodawcom. Członkowie Europejskiego Parlamentu ponaglili kilka dni temu Komisję Europejską w kwestii ustaleń co do jednego standardu ładowania.