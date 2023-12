Uber One: O co chodzi w subskrypcji na zamawianie jedzenia?

Zamawianie jedzenia online stało się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Nic więc dziwnego, że szukamy sposobów na to, jak dodatkowo obniżyć koszty dostawy posiłków. Kody rabatowe to nie jedyny sposób, aby zaoszczędzić. Z pomocą przychodzą... usługi subskrypcyjne. Jedną z nich jest Uber One – abonament na darmowe dostawy jedzenia.

Uber One – Jak działa ta usługa? Co oferuje? Jak skorzystać?

Czym jest Uber One i dlaczego stał się tematem gorącej dyskusji wśród regularnych użytkowników platformy Uber Eats? To usługa subskrypcyjna, która niedawno zadebiutowała w Polsce. Powinna ona zainteresować wszystkich tych, którzy regularnie zamawiają jedzenie przez aplikację. Nie trzeba długo liczyć, aby szybko przekonać się, że w wielu przypadkach już 2-3 zamówienia w miesiącu pozwolą "wyjść na plus". Jak to działa? Wyjaśniamy.

Źródło: Depositphotos

Co to jest Uber One?

Uber One to program subskrypcyjny dostępny w ramach popularnej platformy Uber Eats, która pozwala zamawiać jedzenie z dziesiątek różnych restauracji. W ramach abonamentu można zyskać szereg atrakcyjnych korzyści dla swoich członków. Główne benefity to:

Bezpłatna dostawa : Członkowie Uber One mogą cieszyć się zerowymi kosztami dostawy dla zamówień przekraczających 40 PLN. To rozwiązanie obejmuje zarówno restauracje, jak i sklepy spożywcze.

: Członkowie Uber One mogą cieszyć się zerowymi kosztami dostawy dla zamówień przekraczających 40 PLN. To rozwiązanie obejmuje zarówno restauracje, jak i sklepy spożywcze. Brak opłat serwisowych : Subskrybenci nie ponoszą dodatkowych opłat za usługę platformy dla kwalifikujących się zamówień (tych o wartości powyżej 40 PLN).

: Subskrybenci nie ponoszą dodatkowych opłat za usługę platformy dla kwalifikujących się zamówień (tych o wartości powyżej 40 PLN). Priorytetowe wsparcie : Kontaktując się z zespołem pomocy Uber Eats, członkowie Uber One otrzymują priorytetowe wsparcie, co ma gwarantować szybsze rozwiązanie ewentualnych problemów czy pytań.

: Kontaktując się z zespołem pomocy Uber Eats, członkowie Uber One otrzymują priorytetowe wsparcie, co ma gwarantować szybsze rozwiązanie ewentualnych problemów czy pytań. Ekskluzywne promocje: Subskrypcja pozwala również skorzystać ze specjalnych ofert w Uber Eats, dostępnych wyłącznie dla członków Uber One.

Ile kosztuje Uber One?

Fajnie, że mamy priorytetowy dostęp do supportu i specjalne promocje, ale nie oszukujmy się – Uber One to przede wszystkim oszczędności finansowe. Warto więc przyjrzeć się kosztom tej usługi. A tu... pozytywne zaskoczenie. Ostatnio zamawiałem przez Uber Eats kanapki z popularnej sieciówki. Opłata serwisowa połączona z kosztami dowozu wyniosła niemal 14 złotych. Według mnie to bardzo dużo. Subskrypcja Uber One zwróciłaby mi się już przy tym jednym zamówieniu. Koszt abonamentu wynosi bowiem 12,99 PLN w skali jednego miesiąca. Jeszcze korzystniej prezentuje się roczny plan. Jego cena wynosi 129,99 PLN. Ta opłata pozwala na korzystanie ze wszystkich wspomnianych wcześniej benefitów, które Uber One ma nam do zaoferowania.

Źródło: Depositphotos

Jak dołączyć do Uber One?

Proces subskrypcji jest niezwykle prosty, szczególnie jeśli już posiadasz konto w Uber One. Wystarczy dołączyć do programu bezpośrednio z poziomu aplikacji Uber Eats, kierując się kilkoma krokami:

Wybierz opcję "Konto" w prawym dolnym rogu. Wybierz "Uber One" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby się zarejestrować.

Obecnie pierwszy miesiąc korzystania z Uber One jest darmowy.

Jak anulować subskrypcję Uber One?

Ważnym jest, aby wiedzieć, że subskrypcja odnawia się automatycznie. Użytkownicy mogą jednak anulować ją w dowolnym momencie, ale do 48 godzin przed terminem odnowienia. W ten sposób, chcąc zrezygnować z usługi, unikniemy opłat za kolejny miesiąc (lub rok). Opłata nie podlega bowiem zwrotowi po jej pobraniu.

Procedura anulowania subskrypcji jest równie prosta, co jej aktywacja:

Przejdź do sekcji "Konto". Wybierz "Uber One". Przewiń do "Zarządzaj członkostwem". Wybierz "Zakończ członkostwo", a następnie "Opuść Uber One", aby zrezygnować z subskrypcji.

Czy warto zainwestować w Uber One?

Uber One oferuje konkretne korzyści dla wszystkich użytkowników Uber Eats, umożliwiając oszczędzanie na każdym zamówieniu powyżej 40 PLN oraz zapewniając priorytetowe wsparcie dla swoich członków. Możliwość rezygnacji z usługi w każdym momencie to dobry sposób na to, aby przekonać się, czy jest to rozwiązanie dla nas. Już po miesiącu korzystania z Uber One będziemy w stanie określić, czy inwestycja się zwraca. Subskrypcja może okazać się świetnym rozwiązaniem dla osób, które regularnie korzystają z dostaw jedzenia.