Uber rozwija dostawy jedzenia i kupuje startup za 2,6 mld dolarów

Pod koniec kwietnia informowaliśmy Was o dość zaskakującym optymizmie panującym w Uber. Najpierw utrata 50 proc. wartości, masowe zwolnienia i walka z konsekwencjami związanymi z walką z pandemią. Jednak w swoich „kieszeniach” ma spore środki umożliwiające bezpieczne przejście przez kryzys. I choć same przejazdy Uberem w ostatnich miesiącach traciły na popularności, tak Uber Eats nadal rośnie w siłę. Więcej o tym, jak firma radzi sobie z problemami przeczytacie w tekście Uber jest niezatapialny.

Zobacz też: Zamawianie przejazdu Uberem na godziny. Czy taka funkcja przyjmie się w Polsce?

Jak już wspomniałem powyżej, Uber to nie tylko przejazdy. To także usługa Uber Eats pozwalająca na zamówienie i dowóz jedzenia. Działa w wielu miastach całego świata, także w Polsce. Tego typu aplikacji na rynku jest sporo i każda chce kawałek swojego tortu. Jednak nie da się ukryć, że jeśli w grę wchodzą duże pieniądze, to mniejsi gracze, bez dłuższego zastanowienia, chętnie oddadzą się w ręce „grubych ryb”. Tak też jest w przypadku amerykańskiego startupu Postmates działającego w 50 stanach i współpracującego z 600 tysiącami lokalnych biznesów. Jak informują serwisy The New York Times i Bloomberg, Uber wykupie wszystkie udziały Postmates i wcieli firmę do Uber Eats tym samym zasilając swoją flotę dodatkowymi współpracownikami.

Uber kupuje amerykański startup zajmujący się dostawą jedzenia. To umożliwi Uber Eats umocnić się na rynku tego typu usług

Choć przedstawiciele Ubera nie potwierdzają wczorajszych informacji obu serwisów, tak ich źródła są pewne, że do podpisania umowy dojdzie jeszcze dzisiaj. Kwota za jaką Uber kupi wszystkie akcje Postmates to ponad 2,6 miliarda dolarów. Na czele usługi stać ma Pierre-Dimitri Gore-Coty, który był wiceprezesem Ubera ds. obsługi zamówień przejazdów poza Ameryką Północną i nadzorował działalność firmy w ponad 60 krajach. W ostatnich tygodniach zastąpił on Jasona Droege na stanowisku szefa Uber Eats.

Zobacz też: 3 lata Uber Eats w Polsce – 3,5 tys. restauracji w 20 miastach, ze średnim czasem dostawy 30 minut

Jak dodaje The New York Times, Uber Eats w połączeniu z Postmates będą mieć 37% udziału w rynku amerykańskim. Największą konkurencją nadal pozostaje DoorDash posiadający 45% rynku. Popularnością cieszy się także Grubhub — startup, który w ostatnim miesiącu trafił pod skrzydła holenderskiego Just Eat Takeaway. Do kupna Grubhub przygotowywał się także Uber, jednak firma w ostatniej chwili wycofała się z oferty. Kupno Postmates może okazać się strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie dowozem jedzenia w Stanach Zjednoczonych wciąż rośnie.