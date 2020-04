Uber jest niezatapialny. Najpierw utrata 50 proc. wartości, teraz masowe zwolnienia, a w firmie – optymizm

Uber niezaprzeczalnie przechodzi teraz przez trudne czasy, jednak nie ma wątpliwości, że je przetrwa. Jak? Oczywiście przepalając pieniądze inwestorów.

Koronawirus wpływa na prawie wszystkie branże, ale firmy zajmujące się przewozem osób odczuwają to szczególnie. Z jednej strony bowiem ludzie podróżują znacznie mniej, z drugiej – boją się korzystać z środków transportu innych niż własny samochód. Nie wiadomo bowiem, czy w przypadku skorzystania z usług firm jak Uber czy Bolt nie zarazimy się wirusem od kierowcy, bądź też czy nie przewoził on wcześniej kogoś z COVID-19. Z tego też powodu liczba przejazdów Uberem w największych miastach spadła aż o 70 proc. w skali roku. Odbija się to przede wszystkim na wynikach finansowych spółki.

Uber skurczył się o połowę

Jeżeli spojrzymy na cenę akcji firmy w ostatnim czasie, to zobaczymy, że 20 lutego 2020 r. jedną akcje można było kupić za ponad 40 dolarów, podczas, gdy miesiąc później cena ta spadła już w okolice 20 dolarów, a 18 marca można było kupić akcje Ubera po 14 dol. Oznacza to, że w przeciągu niecałego miesiąca firma straciła 65 proc. swojej rynkowej wartości. Jak zareagowała na to spółka? Postanowiła oczywiście wdrożyć najstarszą na świecie strategię redukcji kosztów, w postaci grupowych zwolnień. Te nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale The Information donosi, że o swoje stanowiska może bać się ponad 5 tys. zatrudnionych w Uberze. Oznacza to, że skala zwolnień sięgnęłaby ok. 20 proc. pracowników. Zupełnie niezależnie od tego, z firmy odszedł także jej CTO – Thuan Pham, który zajmował to stanowisko od 2013 r. Była to ostatnia osoba z zarządu spółki, która pamięta jeszcze czasy poprzedniego CEO – Travis Kalanicka – który musiał odejść z firmy ze względu na liczne skandale i naruszenia praw pracowniczych w które był uwikłany.