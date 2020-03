Dokładnie w lutym 2017 roku Uber Eats zadebiutował w Warszawie, a do dzisiaj działa już w 20 miastach w Polsce, z czego najbardziej intensywny był rok ubiegły, w którym to pojawili się aż w 13 nowych miejscowościach. Uber Eats to przede wszystkim aplikacja mobilna, przez którą zdecydowana większość zamówień trafia do kurierów, a tą pobrano tylko w 2019 roku 800 tysięcy razy z mobilnych sklepów Androida i iOS. Jeszcze jedna ważna cyfra w statystykach dowozów jedzenia, Uber Eats chwali się osiągnięciem średniego czasu dostawy na poziomie 30 minut.

Poprzez aplikację Uber Eats można zamawiać dania z ponad 34 różnego rodzaju kuchni, ale w Polsce najpopularniejsza przy zamówieniach jest pizza, cheeseburger oraz pad thai.

Warszawa Kraków Poznań Wrocław 1 Pizza Taco Cheeseburger Cheeseburger 2 Cheeseburger Pizza Pad Thai Pad Thai 3 Padthai Vegan pastrami Kebab Ramen 4 Vegan Pastrami Pad Thai Pizza Vegan Pastrami 5 Cieciorex Cieciorex Sałata Pizza

Nieco odmienne upodobania mają mieszkańcy miast, które dołączyły do Uber Eats w zeszłym roku.

Lublin Białystok Katowice Toruń 1 Kebab Kebab Burrito Pierś z kurczaka 2 Pad Thai Pizza Kebab Kebab 3 Pierogi Burger Cheeseburger Burger 4 Pizza Carbonara Wrap Vegan Pastrami 5 Cheeseburger Tortilla Zapiekanka Istna Rzeźnia Cieciorex

Z innych ciekawostek na temat działalności Uber Eats w Polsce można jeszcze wymienić dni i pory dnia, kiedy najczęściej zamawiamy jedzenie. Najpopularniejsze są piątki i niedziele w godzinach pomiędzy 18 a 20.

Nie dowiedzieliśmy się ogólnej kwoty zamówień jakie dokonaliśmy w tym czasie, ale Uber zdradza, że najdroższym odnotowanym zamówieniem było to za kwotę 2,4 tys. złotych, a największe złożone zamówienie składało się z aż 108 dań, prawdopodobnie więc to właśnie to zamówienie było najdroższe.