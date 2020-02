Rząd miał cały rok aby poprawić Twój e-PIT, ale wygląda na to, że zmiany wprowadzane są na ostatnią chwilę. Na nieco ponad tydzień przed uruchomieniem usługi pojawiło nowe rozporządzenie, które zmienia sposób logowania. Jeśli nie będzie do niego uwag, to w tym roku aby uzyskać dostęp i złożyć zeznanie roczne trzeba podać nie tylko identyfikator podatnika (najczęściej PESEL), ale również kwotę przychodu lub nadpłaty lub podatku do zapłaty. Nie będzie jednego formularza, każdy podatnik zobaczy losowe okno, w którym będzie musiał podać jedną z tych trzech kwot. Według ministerstwa ma to poprawić bezpieczeństwo. Ja mimo wszystko nadal polecam korzystać z Profilu Zaufanego, całą procedurę opisałem zresztą w zeszłym roku, teraz będzie wyglądać to podobnie.

Twój e-PIT dostępny będzie już od 15 lutego

Tak jak wspomniałem Twój e-PIT z danymi za 2019 rok wystartuje już w sobotę, 15 lutego 2020, wystarczy przejść na stronę podatki.gov.pl. Każda osoba fizyczna już w sobotę będzie mogła złożyć swoje zeznanie, nawet jak jeszcze nie dostała formularza PIT-11 od swojego pracodawcy (pracodawca ma na to czas do końca lutego). W ramach ułatwienia, formularze będą miały wprowadzone nie tylko nasze dane finansowe, ale również np. odliczoną już ulgę na dziecko, jeśli z takowej korzystaliśmy w zeszłym roku. Pamiętajcie też, że od dochodu możecie odliczyć też wpłaty na rzecz organizacji charytatywnych aby obniżyć podatek, np. popularny portal Siepomaga.pl pozwala automatycznie wygenerować dokument potwierdzający wpłaty. Ponadto istnieje też możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem, a także wskazanie organizacji pożytku publicznego, która ma otrzymać 1% naszego podatku (warto to zrobić!).

Czasu na rozliczenie zeznania rocznego jest dużo, trzeba je złożyć do końca kwietnia. Jednak nawet jak o tym zapomnimy, to w ramach usługi Twój e-PIT zostanie zrobione to automatycznie. Nadal można też składać zeznania papierowe w urzędach skarbowych, a także elektronicznie przez e-Deklaracje lub dedykowane programy.