W ramach testów nowa wersja aplikacji trafiła do 100 osób, które mogą sprawdzić ją na swoich urządzeniach. Na samym początku przygody z nią można wskazać jakie dyscypliny, rozgrywki, zawodnicy i drużyny są dla nas istotne – na podstawie tych wyborów aplikacja będzie sugerować nam transmisje i informacje. Strona główna nowej apki TVP Sport to menu w postaci zakładek u góry ekranu, zaś poniżej znalazły się skróty do ulubionych rozgrywek itp. Dolny pasek nawigacyjny zawiera skróty do strony głównej, zapisanych na później treści, transmisji oraz pozostałych części aplikacji.

Aplikacja TVP Sport ze wsparciem dla Chroemcasta i AirPlay

Dzięki funkcji przypomnień aplikacja wyśle nam powiadomienie zanim rozpocznie się dodana do kalendarza transmisja. Tę można włączyć od razu po przejściu na podstronę wydarzenia, a także kontynuować jej oglądanie w trybie obraz-w-obrazie, by można było nadal przeglądać zawartość aplikacji.

Nowa wersja aplikacji to również obsługa standardów AirPlay i Chromecast, które umożliwiają szybkie przekazanie oglądanej transmisji na ekran telewizora smart TV z Android TV, Tizeon OS czy webOS, przystawek z tą platformą oraz Apple TV. Aplikacja doczekała się również trybu ciemnego, który może być ustawiony na stałe lub aktywować się zgodnie z ustawieniami systemu.

Wygląda więc na to, że TVP przygotowało naprawdę udaną aktualizację aplikacji TVP Sport, w której znajdziemy wiadomości oraz transmisje i nagrania gotowe do odtworzenia w późniejszym czasie. Wprowadzone zmiany dotknęły chyba każdego aspektu aplikacji – od interfejsu, przez dodatkowe funkcje, aż po odtwarzanie transmisji i wideo na życzenie. Takie nowości na pewno mogą się podobać, tym bardziej, że na TVP Sport można zobaczyć wiele treści, których nigdzie indziej nie ma (do niedawna istotne były tam dla mnie transmisje z NHL).

Kiedy pojawi się nowa wersja aplikacji TVP Sport?

Testy aplikacji mają potrwać do 1 listopada, więc niedługo po tym terminie aktualizacja TVP Sport na iOS-a i Androida powinna pojawić się w App Store i Google Play.

Źródło, zdjęcia: satkurier.pl