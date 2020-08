Serial będzie nosił tytuł Kasta i opowie o sędziach. Szczegółów dotyczących fabuły niestety nie znamy. Wiem natomiast, że produkcja będzie emitowana w każdy dzień powszedni, prawdopodobnie na antenie TVP 1 o godzinie 18:30. W podobnej porze emitowana jest chociażby wspomnienia Korona Królów, co może oznaczać, że TVP ceni sobie tę porę i chce przyciągnąć do ekranów podobną grupę odbiorczą, co w przypadku telenoweli o Piastach, Andegawenach i Jagiellonach. Co ciekawe, TVP emitowało już program pod tym samym tytułem, którego prowadzącym był Miłosz Kłeczek. W programie przedstawiano historie ludzi pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości i kontrowersyjne wyroki sądów.

W sieci pojawiły się już kąśliwe uwagi na temat doboru tematyki produkcji. Widzowie sugerują, że jej wybór w żaden sposób nie jest przypadkowy, a Telewizja Polska chce w ten sposób ugrać coś dobrego dla partii obecnie rządzącej. Nie wiemy na ten moment, czy serial jakkolwiek będzie się odnosił czy chociażby inspirował rzeczywistymi wydarzeniami, więc trudno jest już teraz wyrokować. Ale może w proroctwach internautów jest ziarno prawdy?

Od marca mówiono głośno o współpracy TVP i Netfliksa. Wciąż nie otrzymaliśmy od żadnej ze stron żadnych konkretnych tytułów, napięcie stale rośnie. Współpraca zaowocowałaby kolejnym polskim serialem dla Netfliksa. Otrzymaliśmy średnio udany 1983, może pora na coś zupełnie nowego? Dla Telewizji Polskiej współpraca oznaczałaby zastrzyk gotówki oraz sporą promocję poza granicami naszego państwa, Netflix otrzymałby po prostu produkt, który wpuściłby na platformę dla generowania ruchu. Czy zawiązanie współpracy jest już na horyzoncie i wkrótce otrzymamy coś więcej niż proste plotki? Miejmy nadzieję.

Źródło: Press