Progres złych ocen TVP wśród Polaków wyhamował, ale i tak jest beznadziejnie

Wzorcowym dla czołowych trzech stacji telewizyjnych w Polsce był rok 2014, kiedy to TVP, TVN i Polsat niemal po równo pozytywnie oceniało 80% Polaków. Jak wiemy rok 2015 to rok wyborów parlamentarnych, które wygrała obecnie rządząca partia, która to od razu przystąpiła - do jak się okazuje dziś, katastrofalnych zmian w mediach publicznych.

Akurat w 2015 roku CBOS wyjątkowo nie przeprowadzał badań oceny głównych stacji telewizyjnych i radiowych (lub ich nie publikował), ale już rok później widzimy pierwsze efekty tych zmian. Dobre oceny TVP spadły do 68% i w drugim badaniu w tym samym roku do 63%, a więc o niemal o 20 p.p. w porównaniu z rokiem 2014.

W kolejnych latach było już tylko gorzej, by w 2021 roku osiągnąć poziom 40% dobrych ocen, który jak widać zatrzymał się na tym samym poziomie w roku bieżącym. Warto tu zauważyć, że w czasie wyborów parlamentarnych w 2019 roku, media publiczne miały pozytywny odbiór wśród 53% badanych, a więc dobre oceny przeważały jeszcze nad złymi. W wyborach w 2023 roku będzie to już znacznie gorszy zasięg tej propagandy.

Podobnie choć w dużo mniejszym stopniu spadało poparcie dla stacji TVN, która z kolei stała się skrajnie antyrządowa. Co widać też nie spodobało się sporej grupie rodaków.

Najwyraźniej najlepszą taktykę obrał Polsat, początkowo neutralny i wyważony, z czasem przesuwający się delikatnie w kierunku władzy, by ostatnio stać się już zauważalnie jej sprzyjający, choćby poprzez przemilczanie niewygodnych dla władzy zdarzeń.

Niemniej to nadal działa, z 80% dobrych ocen w 2014 roku, obecnie Polsat może pochwalić się wynikiem 72%, a więc obecnie najlepszym spośród wszystkich stacji.

Kolejna tabelka nie będzie też w większości zaskoczeniem, najwięcej pozytywnych ocen TVP ma wśród elektoratu partii rządzącej, z kolei TVN i Polsat wśród sympatyków opozycji. Jednak jeśli chodzi o sam Polsat warte odnotowania jest niejako potwierdzenie wspomnianej wyżej zmiany obranego kierunku tej stacji. W 2018 roku pozytywnie oceniało tę stację 63% sympatyków partii rządzącej, w 2020 roku 72%, a w tym roku już 75%.

Ocena głównych stacji radiowych w Polsce

W przypadku oceny stacji radiowych, zaskakujący jest duży odsetek osób, które nie mają pojęcia jak je oceniać. Tu też punktem odniesienia może być rok 2014, kiedy to RMF FM, Radio Zet i Polskie Radio mogły pochwalić się dobrą oceną około 70% rodaków, a brak konkretnej oceny deklarowało około 20%.

W tym roku RMF FM ma 60% dobrych ocen, a niesprecyzowanych 35%, Radio Zet odpowiednio 52% i 43%, a Polskie Radio 31% dobrych i aż 45% niezdecydowanych.

Ciężko mi ocenić z czego to wynika, być może stacje radiowe sympatyzują z określonymi opcjami politycznymi w na tyle zakamuflowany sposób, że trudno nam ocenić je w sposób jednoznaczny.

W rozbiciu na sympatyków określonych opcji politycznych, również ciężko to określić, prócz części poświęconej publicznej stacji Polskiego Radia. W przypadku RMF FM pozytywnie ocenia ją 50% zwolenników partii rządzącej, trudno powiedzieć - 44%, a w przypadku Radia Zet - 40% dobrze, a trudno powiedzieć aż 53%.

