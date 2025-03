Tutaj rozpieszczają graczy. Za darmo grzech nie skorzystać

Sklep Epic Games Store przyzwyczaił nas do ofert, w ramach której każdego tygodnia rozdawane są darmowe gry – i to nie tylko w w okresie świątecznym. W ostatnich miesiącach gracze mogli za darmo zdobyć takie tytuły jak Football Manager 2024, który na ten moment nie doczeka się kontynuacji, oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Wśród darmowych gier znalazły się także Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival oraz Outliver: Tribulation. Gracze mogli zdobyć bez wydawania pieniędzy m.in. Invincible Presents: Atom Eve oraz Kardboard Kings. W minione święta było prawdziwe zatrzęsienie darmowych tytułów i kto przegapił, niech żałuje.

Reklama

Epic Games Store rozpieszcza graczy. Za darmo to najlepsza cena

Po nowym roku Epic Games Store wróciło do rozdawania swoich gier każdego tygodnia. W tym roku mieliśmy już kilka ciekawych produkcji. Wystarczy wspomnieć Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery czy Undying. Było też Beyond Blue i HUMANKIND. Luty przyniósł prawdziwą petardę – F1 Manager 2024 całkowicie za darmo. To gratka dla fanów szybkich samochodów oraz zarządzania. Tytuł pozwala sprawdzić, jak w rzeczywistości wyglada praca menadżera zespołu kierowców.

Było też coś dla fanów strzelanki Apex Legends. To zestaw odblokowujący dodatkową legendę – Lobę wraz z jej epicką skórką "Silny Prąd". To teleportująca się złodziejka posiadająca kilka asów w rękawie, w tym swoje własne umiejętności: najlepszy przyjaciel włamywacza (teleportacja), oko do błyskotek (podświetlanie łupów przez ściany), czy czarnorynkowy butik (przenośne urządzenie, które pozwala na teleportowanie pobliskich łupów prosto do ekwipunku).

Epic Games Store z darmowymi grami. Co w tym tygodniu?

W tym tygodniu nietypowo, gdyż Epic Games Store udostępnia tylko jedną darmową grę. Nie jest to też produkcja od dużego studia, ale myślę, że tytuł ten zainteresuje wszystkich, a w szczególności fanów gier z gatunku action-adventure osadzonych w magicznych światach. Mages of Mystralia, bo właśnie o tej produkcji mowa, to gra z 2017 r. od studia Borealys Games.W tajemniczym królestwie Mystralii, spryt i inteligencja są kluczem do przetrwania. Gracze staną przed wyzwaniami, które wymagają nie tyle siły fizycznej, co umysłowej. Czekają na nich niebezpieczne stworzenia, zdradliwe tereny i skomplikowane zagadki, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych mędrców. Dodatkowo, na każdym kroku czyhają pułapki zastawione przez wrogów.

Mages of Mystralia opowiada historię młodej Zii, która odkrywa w sobie zakazany dar magii. Zmuszona do opuszczenia domu, wyrusza w podróż, by nauczyć się kontrolować swoje moce. W trakcie wędrówki poznaje innych wygnanych magów i odkrywa magiczne runy, które może łączyć na niezliczone sposoby, tworząc unikalne zaklęcia. Fabuła gry została stworzona przez Eda Greenwoda, znanego autora fantasy i twórcę świata Forgotten Realms, który stanowił inspirację dla wielu popularnych gier i książek.

Gra oferuje możliwość tworzenia własnych zaklęć, rozwiązywania zagadek i walki z potężnymi przeciwnikami. Gra łączy elementy klasycznego action-adventure z rozbudowanym systemem magii, pozwalając na eksplorację różnorodnych lokacji. Całość dopełnia oryginalna ścieżka dźwiękowa za którą stoi Shota Nakama i nagrana została przy udziale Video Game Orchestra, którą fani muzyki z gier wideo znają z pewnością.

Mages of Mystralia w Epic Games Store jest do odebrania za darmo do czwartku, 6 marca.