Tryb oszczędzania energii w Xboxie nareszcie nabrał sensu

Microsoft, podobnie jak wiele innych korporacji, stale pracuje nad tym, by móc pochwalić się kolejnymi działaniami w walce o dobro klimatu. Wczoraj na oficjalnym blogu pojawiły się informacje na temat nadchodzących zmian, które mają zadbać o zrównoważony rozwój. Przyjemne z pożytecznym — a właściciele nowych Xboksów mają powody do radości.

Pobieranie aktualizacji w trybie oszczędzania energii na konsolach Xbox staje się faktem

Jeżeli korzystacie na co dzień z trybu oszczędzania energii w konsoli to wiecie, że choć jest on fajnym rozwiązaniem (wówczas konsola ma zużywać nawet do dwudziestu razy mniej prądu), to o aktualizacjach w tle po jego aktywacji możecie zapomnieć. Jeżeli chcemy by konsole Xbox pobierały aktualizacje czy wskazane z poziomu smartfona i/lub komputera gry, urządzenie musi być w trybie czuwania. Zmiana ta dotyczyć będzie nie tylko konsol Xbox Series X i Xbox Series S, ale także starszej generacji — czyli całej rodziny urządzeń Xbox One.

Przejście z trybu czuwania na tryb oszczędzania energii będzie miało pozytywny wpływ na nasze rachunki za prąd, ale trzeba też przygotować się na kilka niedogodności. Przede wszystkim konsola będzie się wówczas dłużej włączać. Poza tym wszyscy którzy zdecydują się na skorzystanie z tej opcji muszą liczyć się także z brakiem dostępu do zdalnych funkcji zarządzania konsolą, które w w trybie czuwania są bez problemu dostępne.

Jeżeli zdecydujecie się przełączyć na inny tryb — zajrzyjcie do Ustawień, do sekcji "Tryb uśpienia i uruchamianie" w zakładce "Ogólne". Tam możecie dokonać zmian, które pozwolą wam zadbać o planetę i mniejsze rachunki.

