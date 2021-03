Dlaczego uważam, że tryb ciemny powinien być wszędzie?

Co jednak znacznie ważniejsze, tryb ciemny ma wiele niepodważalnych zalet. O tym, że w przypadku OLED’ów pozwala zaoszczędzić energię np. w smartfonie wiedzą już chyba wszyscy. Mniej osób wie jednak, że tryb ciemny w oczywisty sposób sprawia, że ekrany emitują mniej niebieskiego światła, które może być odpowiedzialne m.in. za przyspieszenie uczucia zmęczenia oczu czy też nawet zaburzać nasz cykl snu (dlatego zaleca się, by wieczorem mieć włączony filtr niebieskiego światła w swoich urządzeniach). Ponadto, ciemne tła pomagają w przypadku, gdy u kogoś rozwinęła się jakaś forma nadwrażliwości na światło. W moim przypadku duży dyskomfort sprawia mi sytuacja w którym w zacienionym środowisku jestem wystawiony na punktowe źródło swiatła. Tryb ciemny niesamowicie pomaga więc w przypadku korzystania z urządzeń po zmierzchu.

Oczywiście znajdują się także krytycy trybu ciemnego

Jeżeli śledzi się dyskusję na temat wdrożenia trybu ciemnego, to oprócz pytań, dlaczego dana aplikacja/witryna jeszcze go nie posiada, często pojawiają się też głosy „a po co w ogóle ten tryb ciemny”. Druga strona ma swoje argumenty, które, jakby na to nie patrzeć, również mają sporo sensu. Po pierwsze, tryb ciemny, o ile jest przyjemną zmianą wizualną, to często nie jest „najpotrzebniejszą” ze zmian. Nawet ja dużo chętniej przytuliłbym spójne UI w Windows 10 zamiast trybu ciemnego. Można więc argumentować, że w niektórych przypadkach jest to marnowanie zasobów (bo ktoś to musi zaprojektować i zaprogramować) zamiast skupić się na poważniejszych kwestiach. Drugą kwestią jest to, że jeżeli jakiś podmiot przywiązuje dużą wagę do tego, jak wygląda jego strona internetowa, może zwyczajnie nie chcieć, by ktoś zmieniał w niej tła na ciemne, ponieważ w jego mniemaniu w ten sposób prezentuje się ona gorzej.