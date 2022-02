Donald Trump po tym jak dostał bany na chyba wszystkich możliwych social mediach postanowił założyć własny serwis społecznościowy. Truth Social, reklamowane dumnym hasłem “Follow the truth” zaliczy jednak poślizg. Kto by się spodziewał…

Autorski serwis społecznościowy Trumpa do złudzenia przypominający Twittera miał pojawić się w 21 lutego. Za oprogramowanie odpowiedzialna ma być TMTG (Trump Media and Technology Group), świeża dywizja kierowana przez Devina Nunesa. Truth Social ma swoją pre-orderową kartę w App Store i chociaż w sklepie Apple stale jest pierwsza ustalona data, to New York Times donosi, że platforma byłego prezydenta USA ma zaliczyć poślizg do marca.

Co ciekawe, Truth Social to nie pierwsza próba powrotu Donalda Trumpa do internetu poprzez stworzenie czegoś swojego. W maju zeszłego roku mężczyzna założył bloga, który został jednak zamknięty w niespełna miesiąc. Czy Truth Social odniesie większy sukces i przyciągnie do siebie użytkowników? Miejmy nadzieję, że dowiemy się już wkrótce.

Przyczyn opóźnienia premiery może być wiele. Pierwszym powodem, który od razu nasuwa się na myśl, jest problem z rozwojem portalu. Reuters donosi jednak, że wersja beta trafiła już do rąk 500 szczęśliwców, którzy bezproblemowo mogą korzystać z Truth Social. Drugą przyczyną może być fakt, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd prowadzi dochodzenie w sprawie wprowadzenia na giełdę wspomnianego wcześniej Trump Media and Technology Group.

Z portalu już korzysta sam Donald Trump, który opublikował już pierwszy twee… wpis. Chociaż sam nie mógł o tym poinformować swoich zwolenników na Twitterze, zrobił to Donald Trump Jr., zamieszczając screenshot posta z Truth Social. Były prezydent napisał “Przygotujcie się! Wasz ulubiony prezydent wkrótce powróci!”.

Co ciekawe, nie wszyscy beta testerzy postanowili zaobserwować Trumpa. Mężczyzna ma w tej chwili 317 obserwujących na Truth Social - przypomnijmy, że na Twitterze miał 88 milionów. TMTG nie skomentowało w żaden sposób doniesień New York Times dotyczących przesunięcia premiery nowego portalu społecznościowego. Co ciekawe, bardzo możliwe, że początkowo aplikacja będzie dostępna wyłącznie na iPhone’ach.