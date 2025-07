Aktualnie z programu tego korzysta już ponad 10 milionów klientów w Europie, a teraz stopniowo udostępniany jest także klientom w Polsce, niezależnie od posiadanego planu – również w darmowym planie Standard!

Christopher Guttridge, General Manager of Lifestyle Products w Revolut:

Misją Revolut jest stać się bankiem pierwszego wyboru i pomóc klientom osiągać większe korzyści z posiadanych pieniędzy. RevPoints to sposób na to, aby zwykłe codzienne wydatki, przekładały się na dodatkowe konkretne benefity. Nagroda może być odłożona w czasie, np. lepszy hotel na kolejne wakacje, albo szybka i praktyczna, np. darmowy przejazd tramwajem. To program korzyści dostępny dla wszystkich i będziemy stale go rozwijać. Liczymy, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie, zarówno jeśli chodzi o metody zdobywania punktów, jak i ulubione benefity.