Transformacja Wear OS się zaczęła. Nowy Sklep Play na zegarki już jest

Nie da się nie przyznać racji stwierdzeniu, że w przypadku smartfonów Google zwyczajnie zdominowało rynek, jeżeli chodzi o systemy operacyjne. Pomimo tego, że w przeciągu ostatnich kilku lat pojawiło się cąłkiem sporo „alternatyw” w postaci FirefoxOS, HarmonyOS czy dystrybucji Linuxa na smartfony, póki co nikt nie był w stanie zagrozić Androidowi. Na smartwatchach sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej – stworzony przez Google Wear OS znajduje się na zaledwie 3,6 proc. urządzeń. Nawet, jeżeli ta statystyka jest nieprecyzyjna, to dysproporcja jest w tym wypadku ogromna. I Google postanowił coś z tym zrobić. Pierwszym krokiem było przekonanie Samsunga, by zamiast jego własnego oprogramowania Tizen na Galaxy Watchach znajdował się właśnie Wear OS. Teraz Google przystąpiło do procesu poprawy samego systemu tak, by użytkownicy chcieli z niego korzystać. Firma zaczęła od swojego Sklepu Play.

Nowy Sklep Play już na smartwatchach z Wear OS

Dzięki jednemu z użytkowników, którego zegarek marki Suunto zaktualizował się w nocy, wiemy nieco więcej na temat tego, jak będzie wyglądał Wear OS 3.0, a w szczególności – sklep Google Play. Google wyraźnie poświęciło sporo czasu na przemodelowanie dotychczasowego interfejsu aplikacji w taki sposób, by był on bardziej przyjazny dla użytkownika i łatwiejszy w obsłudze w czasie ruchu. Elementy, które można kliknąć są teraz wyraźniej odznaczone, na tarczy zegarka mieści się więcej informacji, a jednocześnie – są one przejrzyściej zaprezentowane, co powinno znacznie poprawić wrażenia z korzystania ze sklepu przez użytkowników.

Jest to część większych zmian, jakie Google zapowiedziało dla swojego systemu operacyjnego dla smartwatchy i potwierdzenie, że firma poważnie mówiła o tym, że chce być bardziej konkurencyjna w tym temacie. Kto wie, może z Samsungiem na pokładzie uda się Wear OS uzyskać znaczący udział w rynku.

