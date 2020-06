Trailer World War Z czy zamieszki w USA? Ludziom da się wcisnąć każdy kit, szczególnie w internecie

Oczywiście moją pierwszą myślą w takim przypadku było – „okej, śmiesznie, ktoś nakrył prodemokratyczną stację na podkręcaniu skali zamieszek”. Jednak już moja kolejna myśl była taka – „sprawdźmy to”. I ku zaskoczeniu nikogo okazało się, że całość jest tylko twitterowym żartem, który wymknął się spod kontroli twórcy. Widząc to Bad Scooter, odpowiedzialny za całe zamieszanie, szybko opublikował na swoim profilu sprostowanie, przyznając, że nie docenił viralowego potencjału platformy.

Well that escalated quickly. YES, that MSNBC clip was from World War Z, I even marked the video above the MSNBC logo "NOT REAL."

I dramatically underestimated Twitter, many pointed it out, some claimed it was "real"-that was stupid of me.

I apologize #Philly #WorldWarZ pic.twitter.com/8O52I5iEmn

— Bad Scooter (@OfficialSlop) June 1, 2020