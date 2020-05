Potrzebujemy zmian w prawie – czynni zwolennicy teorii spiskowych nie mogą pozostać bezkarni

To, czego potrzebujemy w tym wypadku, to określenie infrastruktury telekomunikacyjnej jako kluczowej dla działania państwa i potraktowanie na poważnie osób które deklarują chęć jej zniszczenia. Tak, jak wspomniała PIIT – uszkodzenie masztu to nie tylko straty idące w miliony złotych, ale też brak możliwości komunikacji z takimi służbami jak policja, pogotowie czy straż pożarna oraz duże utrudnienia dla działania samych służb. Łączność komórkowa jest też ważna chociażby z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Dlatego jestem zdania, że zarówno niszczenie infrastruktury jak i podżeganie do tego powinno mieć swój osobny przepis. Przepis dzięki któremu taki czyn można by było łatwo zidetyfikować, zaklasyfikować i ukarać. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, ponieważ polskie prawodawstwo zna już takie przypadki. Żeby daleko nie szukać – art. 288 § 3 k.k. precyzuje przestępstwo uszkodzenia bądź przerwania kabla morskiego. Na podstawie takiego przepisu i materiału dowodowego w postaci aktywności w mediach społecznościowych możliwe byłoby szybkie reagowanie na działania osób namawiających do niszczenia nadajników.

Płonące nadajniki to nie kwestia niczyjej wiary

Zanim ktoś napisze komentarz – chce doprecyzować. Nie zabraniam nikomu wierzyć w to, w co chce wierzyć. Jeżeli wierzy, że 5G powoduje koronawirusa – okej. Jeżeli wierzy w latającego potwora spaghetti – durszlak mu na drogę. To, co chce tu przekazać to to, że działalności osób, które aktywnie namawiają i podżegają do popełnienia przestępstwa, wychodzi poza aspekt wiary i ma wpływ na życie innych ludzi. A na to nie mogę się zgodzić. Ponownie przytoczę tu cytat z komunikatu PIIT:

Negatywne przekazy grup wykorzystujących strach przed epidemią COVID-19 i jej rzekomy związek z infrastrukturą telekomunikacyjną docierają do społeczeństwa mocniej niż kiedykolwiek. Jednocześnie, podżegacze wprost nawołujący w mediach społecznościowych do przestępstw pozostają całkowicie bezkarni. (…) Jak donosi BBC, powołując się na badanie BMJ Global Health, ponad jedna czwarta najczęściej oglądanych filmów powiązanych z koronawirusem na platformie YouTube zawiera „wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje”. Podobną skalę dezinformacji można zaobserwować w Polsce, a Izba deklaruje pomoc we wskazaniu niebezpiecznych profili i treści. Potwierdza to również ostatni przegląd tysięcy postów, dokonany przez redakcję POLITICO – zamknięte grupy są epicentrum szerzenia fake newsów, a mechanizmy reakcji na ich działanie powinny być natychmiastowe i zdecydowane

Zmiany w prawie są więc moim zdaniem konieczne, ponieważ zdanie się na algorytm Facebooka czy YouTube w tym wypadku po prostu nie wystarcza. Zwłaszcza, że Facebook polaryzuje poglądy swoich użytkowników, ponieważ dzięki temu rośnie ich zaangażowanie, co finalnie przekłada się na zysk. Przykład? Publiczny post asystenta jednego z polityków wisi sobie w serwisie, pomimo tego, że przyklaskuje on i namawia do tego, by podpalać dalej.

Jeżeli państwo nie zareaguje stanowczo przeciwko takim działaniom, sprawi to, że koło się zapętli, a zwolennicy teorii poczują się jeszcze bardziej bezkarni. Maszty będą płonąć a marginalna mniejszość narzuci swoje reguły gry większości. Nie wspominam już nawet o tym, że i bez tego wdrażanie 5G idzie w naszym kraju dosyć powoli, a dodatkowe straty poniesione z powodu podpaleń jeszcze ten proces wydłużą.