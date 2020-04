Aktualnie spożywcze sklepy internetowe są tak oblegane, że na realizację zamówienia swoich zakupów trzeba czekać miesiąc lub dłużej, a najpopularniejszy dedykowany zakupom online sklep Frisco.pl ma nieaktywne godziny dostawy aż do 27 maja.

Traficar deklaruje, że zakupy w swoim sklepie TrafiSzop dostarczą w czasie od 4 godzin do 24 godzin. Rzeczywiście, jak sprawdzałem terminy dostaw, dziś dostępne są już tylko godziny wieczorne, ale w kolejne dni można zamawiać zakupy przez cały dzień.

Konrad Karpiński, dyrektor Traficara:

Zamiast biernie narzekać na rzeczywistość, działamy! Zakupowe traficary wjechały dziś do stolicy. Startujemy z platformą on-line, która pomoże realizować zakupy bez wychodzenia z domu.

Jak można złożyć zamówienie? Na dwa sposoby, albo poprzez stronę TrafiSzop wybierając zwyczajnie do koszyka potrzebne produkty, po czym wybrać termin dostawy, adres dostarczenia i po zapłaceniu (poprzez bramkę Przelewy24, czyli można płacić kartą VISA lub MasterCard oraz Blikiem), pozostaje już czekać tylko na kuriera z zakupami. Jest również opcja zamówienia zakupów przez konsultanta, wystarczy zadzwonić pod numer (+48) 123 000 330.

Zakupy dostarczymy bezdotykowo i zostawimy je pod drzwiami. Dbamy o bezpieczeństwo i zachowujemy wszelkie środki ostrożności, bo zdrowie pracowników i klientów jest naszym priorytetem. Dlatego regularnie czyścimy i dezynfekujemy nasze samochody, stosujemy środki ochrony i zabezpieczamy zakupy zakupy.

W sklepie TrafiSzop dostępnych jest aktualnie 150 produktów dobranych z tych najbardziej potrzebnych na co dzień, ale asortyment ma być sukcesywnie powiększany. Z uwagi na posiadaną flotę samochodów Traficar dostarczy zamówione zakupy o wadze do 25 kg. Cena usługi to 19,99 zł plus koszt reklamówek. Na początek realizacja zamówień możliwa jest tylko na terenie Warszawy, ale Traficar nie wyklucza pojawienia się na liście innych miast, wszystko uzależnione jest od znalezienia chętnych do takiej współpracy sklepów.

Źródło: Traficar.