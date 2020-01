Yaris na sterydach, czy to się sprawdzi?

Europejczycy kochają crossovery, ich sprzedaż z roku na rok rośnie i z tego też powodu, coraz większa liczba producentów samochodów rozszerza swoją ofertę właśnie o ten segment. Najnowszym hitem wydają się być małe modele z segmentu B-SUV, takie jak Nissan Juke czy Ford Puma, które łączą w sobie zalety małego auta miejskiego oraz SUVa. Dzięki kompaktowym rozmiarom można nimi zaparkować praktycznie wszędzie tam gdzie autem z segmentu B, a wyższa pozycja za kierownicą i linia nadwozia sprawiają, że wnętrze jest bardziej przestronne i wydaje się bezpieczniejsze.

Toyota dosyć późno weszła na ten rynek z modelem C-HR, który jednak należy bardziej do segmentu C-SUV, dlatego teraz zamierza uzupełnić swoją ofertę. I trudno się temu dziwić, bo C-HR okazał się sprzedażowym hitem. Nowy crossover ma natomiast bazować na nadchodzącym Yarisie, którego zaprezentowano pod koniec zeszłego roku. Będzie produkowany w tej samej fabryce we Francji i co ciekawe ma bazować na płycie podłogowej z niedawno pokazanego modelu GR Yaris łączącej platformę TNGA-B i C. To może oznaczać wielowahaczowe zawieszenie z tyłu, większy rozstaw osi i możliwość napędu na 4 koła. Jednocześnie nadal ma to być auto mniejsze niż C-HR, długość nadwozia nieznacznie może przekroczyć 4 metry.