Pod maską znalazł się też całkiem nowy silnik. Jest to turbodoładowana, trzycylindrowa jednostka o pojemności 1,6 litra, która w standardzie rozwija 261 KM mocy oraz 360 Nm momentu obrotowego. Wersja, która będzie dostępna w Japonii oferuje jeszcze więcej, bo 272 KM i 370 Nm. Jest to jak do tej pory najmocniejszy, produkowany seryjnie silnik trzycylindrowy. Jakby tego było mało, napęd przekazywany jest przez ręczną, sześciobiegową przekładnię na 4 koła. W zależności od trybu jazdy 60% napędu przekazywane jest na przód, a 40% na tył (Normal), 30% na przód i 70% na tył (Sport) lub 50% na przód i 50% na tył (Track). Inżynierowie Toyoty twierdzą też, że w skrajnych przypadkach nawet 100% momentu obrotowego może być przekazywane na jedną oś. Dodając do tego bardzo małą masę własną (1280 kg) otrzymujemy małego potworka, który katapultuje się do 100 km/h w czasie poniżej 5,5 sekundy. Co ciekawe prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 230 km/h, a sam silnik kręci się aż do 7000 RPM.