Toyota GR Supra 2.0 dla tych rozsądniejszych?

Trudno pewnie mówić o rozsądku kupując sportowe auto z bagażnikiem o pojemności 290 litrów, ale trudno nie odnieść wrażenia, że nowy, słabszy model powinien sprzedawać się znacznie lepiej. Topowa wersja z podwójnie doładowanym silnikiem 3.0 R6 rozwijającym 340 KM kosztuje 315 900 PLN, co jest już całkiem znaczącą kwota. Za to dostajemy przyśpieszenie do 100 km/h w czasie 4,3 sekundy i mnóstwo frajdy z jazdy. Jeśli jednak jesteście w stanie przeboleć o niespełna sekundę dłuższy sprint do „setki”, to możecie z łatwością zaoszczędzić bagatela 106 000 PLN.