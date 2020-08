Takiej okazji nie możecie przegapić. Tylko dzisiaj do 15:00 Total War Saga: Troy całkowicie za darmo

Dziś zdecydowanie jest dzień Epica. Przeglądając newsy z całego świata łatwo jest zauważyć, że wszyscy trąbią o usunięciu Fortnite ze sklepów mobilnych Apple i Google, bo to naprawdę niesamowita sprawa. W przerwach na narzekanie na Epic Games znajduje się jednak czas, aby ich pochwalić. Gracze z całego świata przypominają sobie nawzajem o promocji, która trwa do dzisiaj (14.08) tylko do godziny 15:00. Do tego czasu możecie odebrać świetne Total War Troy zupełnie za darmo. Dodatkowo, jeśli założycie konto w witrynie Total War Access i połączycie je z kontem Epic Games, otrzymacie za darmo rozszerzenie Total War: Troy – Amazons już we wrześniu, gdy dodatek zadebiutuje na rynku.

Total War Saga: Troy za darmo w Epic Games

Take a look at this gif of traffic from Troy players worldwide! Have you claimed yet? pic.twitter.com/PRBoxqgOOV — Total War (@totalwar) August 13, 2020

Najnowsza odsłona serii Total War przez rok od dzisiaj będzie tytułem na wyłączność dla platformy Epic Games. Jeżeli tylko nie jesteście zatwardziałymi przeciwnikami wielkiego konkurenta Steam, mam dla was dobrą wiadomość. Przez pierwszą dobę od premiery gra jest sprzedawana ze stuprocentowym rabatem. Total War Saga: Troy jest dostępna za darmo do godziny 15:00. Jeżeli jeszcze nie udało wam się sięgnąć po prezent, na pewno jeszcze zdążycie. Przez pierwszą godzinę od rozpoczęcia promocji gra została pobrana milion razy. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie ostateczny wynik i czy twórcy pochwalą się nim w swoich mediach społecznościowych.

Total War jest już bardzo znaną marką i z pewnością każdy fan strategii o niej słyszał. Total War Saga: Troy to drugi spin-off strategicznego cyklu, w którym możemy wziąć udział w wojnie trojańskiej. Możemy stanąć zarówno po stronie Troi jak i nacierającej na nią greckiej armii. Jeżeli graliście w inne odsłony serii, na pewno dobrze znacie mechanikę. W Total War rozgrywka opiera się bowiem na dwóch aspektach. Pierwszy z nich to turowy tryb zarządzania naszym imperium pod względem ekonomii czy stosunków dyplomatycznych. Drugi, ten prawdopodobnie bardziej ukochany przez graczy, to bitwy. Boje toczone są w czasie rzeczywistym i wymagają od gracza nie tylko dobrej strategii, ale i znajomości możliwości swoich oddziałów oraz terenów, na których odbywa się walka.

Przedpremierowe recenzje Total War Saga: Troy jasno pokazują, że zdecydowanie warto dać grze szansę. Jeżeli jesteście fanami serii, na pewno nie będziecie mieć większych możliwości. Jeżeli nie mieliście wcześniej styczności z marką, darmowa wersja od Epica może pomóc wam się wkręcić na dobre. Zachęcam do skorzystania z promocji i spróbowania swoich sił w wielkiej wojnie trojańskiej.