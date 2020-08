TOP 5 rozwiązań, którymi zaskakuje smartfon LG Velvet

Dwa ekrany to dwukrotnie więcej miejsca na treści. To dwa razy więcej uruchomionych jednocześnie aplikacji. To dwa razy więcej możliwości. Podejście LG do tematu dodatkowego ekranu jest przede wszystkim praktyczne. Zamiast dziwnych elastycznych konstrukcji o wątpliwej trwałości mamy tutaj solidne akcesorium, które znacząco rozbudowuje możliwości naszego smartfona.

Drugi ekran możemy wykorzystać na wiele sposobów. Może on nam posłużyć do uruchomienia dodatkowej aplikacji i efektywnego multitaskingu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby rozciągnąć jedną aplikację na dwa ekrany i w ten sposób uzyskać więcej przestrzeni roboczej. W przypadku czytania lub korzystania z Google Maps takie rozwiązanie jest nieocenione.

A to ciągle nie wszystko. Drugi ekran możemy przekształcić w dużą klawiaturę ekranową i pisać w ten sposób wygodnie nawet dłuższe teksty. A jeżeli chcemy się rozerwać, dodatkowy wyświetlacz będzie pełnił rolę dotykowego kontrolera do gier mobilnych. Podnosi to wygodę zabawy gdzieś… Tak, zgadza się! Dwukrotnie!

Po trzecie – trzy wymiary w selfie