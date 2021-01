Tom Hanks, czyli legenda kina. Co warto o nim wiedzieć?

Tom Hanks w „Cóż za piękny dzień”

Tom Hanks kilka razy mógł znaleźć się na planie filmu o Batmanie, ale nigdy nie doszło to do skutku. Za pierwszym razem rozważano mu zaproponowanie roli Człowieka Nietoperza w „Batman Forever”, lecz postawiono na Vala Kilmera. Za drugim razem brano go pod uwagę w roli Lexa Luthora w „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości”, ale ostatecznie zagrał do Jesse Eisenberg. Kilka razy miał tez znaleźć się w filmach, w których później oglądaliśmy Toma Cruise’a – chodzi o filmy „Wywiad z wmpirem” oraz „Jerry Maguire”. Hanks miał ochotę zagrać Mario w filmie opartym na popularnej grze, ale angaż w „Super Mario Bros” dostał Bob Hoskins. Dwukrotnie współpracował z Meg Ryan w filmach „Masz wiadomość” i „Bezsenność w Seattle”, natomiast przez wiele lat nie dzielił ekranu z Maryl Streep, z którą wystąpił dopiero w „Czwartej władzy” w 2017 roku.

Tom Hanks odwiedził Polskę przy okazji kręcenia „Mostu szpiegów” Stevena Spielberga, a jego zamiłowanie do Fiata 126p (po jednym ze zdjęć) przerodziło się w niesamowitą akcję „Bielsko-Biała dla Toma Hanksa”, przy okazji której przeprowadzono także zbiórkę charytatywną. Samochód trafił do aktora podczas spotkania w rezydencji polskiego Konsula Generalnego w Los Angeles.

Aktor nie jest bliżej znany polskiej widowni ze swoich ról w filmach animowanych, a to właśnie Tom Hanks użycza głosu Chudemu (w oryginale Woody) w serii „Toy Story”. W polskiej wersji słyszymy głos Roberta Czebotara. Hanks użyczył też głosu w „Simpsonowie: Wersja kinowa”.

W 2017 roku Tom Hanks wydał pierwszą i jak do tej pory jedyną książkę pt. „Kolekcja nietypowych zdarzeń”, która jest zbiorem opowiadań. Hanks nie ukrywa swojego zamiłowania do maszyn do pisania, które kolekcjonuje, a które to przewinęły się w każdym z napisanych przez niego opowiadań (w mniejszej lub większej roli).

Te filmy uczyniły Hanksa sławnym

Dwa wspomniane oscarowe filmy Toma Hanksa („Filadelfia” i „Forrest Gump”) zwróciły uwagę twórców i widzów, dlatego w kolejnych latach aktor otrzymywał wiele angaży, które wzmacniały jego popularność. Wszyscy pamiętają jego występ w „Terminalu” jako Viktor Navorski czy jako Roberta Langdona w „Kodzie da Vinci” i następnych filmach na podstawie książek Dana Browna. Wystąpił wspólnie z Leonardo DiCaprio w „Złap mnie jeśli potrafisz” z 2002 roku. Wcześniej dał o sobie znać w dwóch komediodramatach romantycznych „Masz wiadomość” i „Bezsenność w Seattle”, które przysporzyły mu sporo popularności.

Gdzie oglądać filmy z Tomem Hanksem?

W chwili powstawania tego artykułu sporo filmów z Tomem Hanksem można zobaczyć m. in. na Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video. Dodatkowo, niedawno na Apple TV+ zadebiutował film „Misja Greyhound” z Tomem Hanksem w roli głównej – produkcja została przejęta przez Apple od Sony.

