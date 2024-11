To urządzenie Apple miało być zamkniętym rozdziałem. Przecieki sugerują co innego

Kilkanaście lat temu sporo plotkowało się na temat telewizora od Apple. Zamiast telewizora - firma zaserwowała nam przystawkę Apple TV, bez której to nie wyobrażam sobie już mojego telewizora. Jasne: systemy wbudowane w nowoczesne telewizory są świetne i działają coraz lepiej, jednak prostata obsługi i uniwersalność Apple TV są dla mnie na wagę złota.

Teraz jak bumerang powróciły plotki na temat tego, jakoby Apple miało pracować nad własnym telewizorem. Bo mimo że kilka lat temu Steve Jobs powiedział, że rozkminił temat telewizji i Apple TV jest tym czego wszystkim potrzeba, firma chce być coraz bardziej obecną w naszych domach. I telewizor wydaje się do tego idealnym dodatkiem.

Nie tylko przystawka, ale cały telewizor od Apple

W ostatnich tygodniach sporo mówi się o tym, że Apple ma spore ambicje, by zaserwować nam kilka domowych urządzeń. I w świetle tych plotek -- informacje o nadchodzącym telewizorze wydają się więcej, niż prawdopodobne. To w końcu dla wielu z nas centralna część naszych domów i mieszkań, przy której spędzamy coraz więcej czasu. Gigant z Cupertino ma obecnie pracować nad kilkoma sprzętami, które pozwolą mu być bardziej obecnym w naszych domostwach. A telewizor miałby być kolejnym elementem tej układanki -- co... w gruncie rzeczy ma sens, i nie ma sensu.

Monitory Apple są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku -- mimo tego, że do tanich nie należą. To po prostu znakomite sprzęty, które może nie są idealne, ale nie bez powodu cieszą się tak wielką popularnością wśród profesjonalistów. Z drugiej strony: Apple ma już w swoim portfolio przystawkę do telewizora, a od kilku lat ich autorskimi rozwiązaniami (m.in. Air Playem) można cieszyć się na sprzętach innych producentów. Dlatego też czas na ten produkt wydaje się dość... dziwny, ale kto wie. Może w tym szaleństwie faktycznie jest metoda?