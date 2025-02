To składak, który zamiecie konkurencję. W tej cenie warto go mieć

Huawei Mate X6 w recenzji Piotrka nazwany został jednym z większych zaskoczeń ostatnich miesięcy i jednocześnie najciekawszym składakiem dostępnym obecnie na rynku. Smukła konstrukcja, dobra wydajność i zaawansowane możliwości fotograficzne pozwalające zrobić naprawdę dobre zdjęcia z jeszcze lepszym odwzorowaniem kolorów dzięki dodatkowemu czujnikowi Ultra Chroma Camera mierzącemu spektrum kolorów i gwarantującemu najlepsze efekty. Do tego dobrze zoptymalizowany system operacyjny radzący sobie z dwoma ekranami i oferujący dodatkowe możliwości dużego formatu, w tym szereg przydatnych funkcji zwiększających produktywność.

Do tego procesor Kirin 9020, 12 GB pamięci RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i bateria o pojemności 5110 mAh z szybkim ładowanie przewodowym i bezprzewodowym. Wszystko zamknięte w niezwykle cienkiej (jak na składaka) obudowie o grubości 9,9 mm (przy złożonym smartfonie) i wadze 239 gramów. Choć znajdą się w nim wady – m.in. brak 5G, czy nieobecność pełnego wsparcia Usług Google – telefon ten może okazać się dobrą alternatywą dla innych składaków dostępnych na rynku.

Huawei Mate X6 w świetnej cenie. Na start w atrakcyjnej promocji

Smartfon trafia właśnie na polski rynek w atrakcyjnej ofercie cenowej. Na zachodnich rynkach Huaewi Mate X6 wyceniono na 1999 euro, co daje nam powyżej 8 tysięcy złotych. W Polsce ta cena jest znacznie ciekawsza, tym bardziej, że można liczyć na atrakcyjne upominki i oferty specjalne. Najnowszy składak chińskiego producenta w naszym kraju dostępny jest za 7999 zł w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i czerwonej. Już dziś trafia do sprzedaż, a do 2 marca 2025 r., w oficjalnym sklepie Huawei oraz w wybranych sieciach elektromarketów i sklepach internetowych model ten dostępny jest w ofercie premierowej, w ramach której klienci otrzymają smartwatch Huawei WATCH GT 4 Active w prezencie za darmo lub za 1 zł. Warto sprawdzić strony konkretnych sklepów, by poznać szczegóły promocji.