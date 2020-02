Ekrany z odświeżaniem 120Hz w Samsung Galaxy S20, S20+ oraz S20 Ultra robią wrażenie. Telefony nie trafiły jeszcze do nas do testów, ale miałem już okazję przyjrzeć się im na przedpremierowym pokazie i musicie uwierzyć mi na słowo. Odczucie płynności działania jest niesamowite i moim zdaniem wszystko powyżej 60Hz zmienia całkowicie wrażenia z korzystania ze smartfona. Pojawiły się jednak obawy, że 120Hz będzie zabójcą dla baterii i Samsung staje na głowie, by dociągnąć do „normalnych” czasów użytkowania po włączeniu tej funkcji. Jak jest w praktyce? Pierwsi recenzenci przetestowali już smartfony i jest bardzo dobrze. Choć oczywiście różnica w 60Hz i 120Hz jest zauważalna i wynosi 20%. Jak to wygląda czasowo w przypadku najmocniejszego i najdroższego Samsunga Galaxy S20 Ultra (ustawienia baterii na zoptymalizowaną, przy rozdzielczości 1080p – wyżej 120Hz nie jest wspierane)

Samsung Galaxy S20 Ultra przy ustawieniu ekranu na 60Hz: 12 godzin i 23 minuty

Samsung Galaxy S20 Ultra przy ustawieniu ekranu na 120Hz 10 godzin i 2 minuty

Dla porównania:

Samsung Galaxy Note 10 Plus: 11 godzin i 37 minut

Samsung Galaxy S10 Plus: 10 godzin i 33 minuty

Apple iPhone 11 Pro Max: 12 godzin i 53 minuty

Jak więc widzicie przy standardowych 60Hz Samsung Galaxy S20 Ultra radzi sobie naprawdę świetnie, odstając jedynie minimalnie od chwalonego pod tym względem iPhone 11 Pro Max. Po przestawieniu ekranu na 120Hz czas pracy zmniejsza się o nieco ponad 2 godziny, więc nie ma tragedii i wciąż udaje się osiągnąć dobre czasy pracy na jednym ładowaniu. Uff, można spać spokojnie. Podejrzewam, że te 20% można również odnieść do pozostałych modeli, choć z uwagi na mniejsze baterie czasy pracy będą trochę krótsze.

źródło