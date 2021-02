Przepytano 3 tysiące nauczycieli pod kątem ich przygotowania do zdalnego nauczania i jednie 5% z nich określało je jako bardzo dobre. Aż 40% wskazywało swoje przygotowanie jako małe lub umiarkowane. Sami uczniowie z kolei w zaledwie 8% oceniało umiejętności swoich nauczycieli na wysokim poziomie, a 26% oceniało je źle.

Nauczanie zdalne od strony uczniów

Po stronie uczniów najczęściej występował problem braku odpowiedniego sprzętu lub konieczność jego współdzielenia. Zdecydowanie największy problem był w tym zakresie w gospodarstwach domowych, zamieszkałych przez więcej niż jednego ucznia oraz z rodzicami, którzy również pracowali zdalnie z domu.

Do tego dochodził problem z przepustowością sieci czy nieznajomością oprogramowania do nauki zdalnej. Jedynie 35% polskich piętnastolatków deklarowało dostęp do platformy edukacyjnej w szkole, a zaledwie 15% przyznaje, że korzystało z narzędzi cyfrowych do zdalnego nauczania przed pandemią.