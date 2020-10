Zmieniłem zdanie. Nauczanie zdalne to przyszłość

To takie dzisiejsze

Kiedy uczymy się z domu, mamy możliwość lepszego zaplanowania dnia. Można to lepiej połączyć z życiem prywatnym lub zawodowym. Materiały w formie cyfrowej dają większe pole do popisu niż flamaster i tablica. No tworzy się pole do nauki częściowo asynchronicznej. Może zabrzmi to dziwnie, ale zajęcia tak jak i praca w biurze, nie muszą już przypominać siedzenia z zegarkiem w ręku od do. Wszystko się zmienia.

Sytuacja raczej szybko się nie unormuje, trzeba się z tym pogodzić. Zależy mi na tym, aby wiedza, którą przekazuję swoim studentom była na najwyższym poziomie zarówno z perspektywy merytorycznej, jak i formy jej przedstawienia. Nawet najlepsza merytoryka zagubi się, kiedy zostanie źle podana. Dlatego za punkt honoru stawiam sobie rozwój na tym polu.

Uważam, że coraz więcej studentów będzie decydować się właśnie na nauczanie zdalne, coraz więcej uczelni będzie dostarczać to w swojej ofercie i po kilku latach zobaczymy, że jest to dobre.

Oczywiście mam świadomość, że nie jest to forma dopuszczalna dla każdej dziedziny nauki. Medycyna czy niektóre obszary inżynierii wymagają kontaktu z prowadzącym, wymagają nabierania praktyki w „terenie”. To nie podlega żadnej dyskusji. Jednak czy informatyka to coś, co wymusza obecności w sali komputerowej? Moim zdaniem jest dużo więcej obszarów, które nie stracą, a wręcz zyskają na nauce zdalnej niż tych, które nie mogą sobie na taki tryb pozwolić. Nie zapominajmy, że nawet na medycynie wykład może być poprowadzony za pośrednictwem komputera. Microsoft, kiedy wprowadzał pierwszą wersję HoloLens dogadał się z uniwersytetem z Bostonu i opracowali program nauczania anatomii na podstawie zdalnego nauczania właśnie z wykorzystaniem HoloLens. Da się? Da się!

Na koniec

Na koniec powiem tylko tyle. Dzisiaj usłyszałem mądre słowa znanego, amerykańskiego przedsiębiorcy. Tak znanego, że jego nazwisko absolutnie nic mi nie mówi i nawet go nie zapamiętałem, ale jego słowa ze mną zostały.

Jeśli Twój biznes ma przetrwać, nie szykuj się na czas „po pandemii”. Przygotuj swoją firmę na scenariusz, w którym to, co jest dzisiaj, będzie nowym stanem „normalnym” za rok czy dwa lata.

Właśnie tak mam zamiar podejść do nauki. Mógłby to zignorować, uznać, że nie trzeba nic zmieniać i trzeba to po prostu przeczekać. Jednak polubiłem się z nauczaniem zdalnym i zaczynam dostrzegać podobne podejście wśród młodych ludzi. Wolę wyjść z założenia, że to będzie nowy standard i stać się w tym świetnym, niż się użalać i nic nie robić.

Już kiedyś pytałem Was o to, co myślicie o nauczaniu zdalnym. Zastanawiam się, jak patrzycie na to teraz? Zaznaczam, że mam na myśli jedynie szkolnictwo wyższe. Nie uważam się za osobę kompetentną w tematyce prowadzenia zajęć zdalnych w podstawówkach czy nawet liceach. Mimo wszystko różnica wieku i cel edukacji na tych szczeblach są diametralnie inne.

