Tematowi przyjrzał się Thomas Platt, szef zajmującej się cyberbezpieczeństwem firmy Netacea. Najpopularniejsze są boty AIO zwane też all-in-one-bot, które błyskawicznie skanują setki stron internetowych badając czy w ofercie pojawiło się PlayStation 5. Kiedy tak się stanie, program od razu wykupuje towar i robi to szybciej niż nawet najlepszy łowca okazji. Tego typu boty mają wiele kont z wieloma podpiętymi kartami kredytowymi, są więc w stanie błyskawicznie kupić dużą ilość konsol.

Inne boty potrafią na przykład szperać w sieci w poszukiwaniu ofert z konsolami, by później wysłać właścicielowi powiadomienie lub wiadomość tekstową. Są też takie, które od razu sugerują opłatę za rezerwację towaru lub blokują go w sklepie do momentu aż nie uda im się „opchnąć” konsoli zainteresowanej osobie. Tego typu metody znane są przede wszystkim w branży lotniczej, gdzie boty rezerwują bilet i wystawiają go na innej stronie.

Dane Netacea wskazują, że sieć botów używająca 300 zainfekowanych maszyn była w stanie wykonać aż milion prób zakupu PS5 w jedynie sześć godzin i dotrzeć ze swoimi ofertami aż do 20 tysięcy osób. Tego typu akcje nie są niczym nowym, ale przybrały na sile odkąd zaczęła się pandemia i związane z nią problemy z dostępnością podzespołów czy sprzętu. A to z kolei generuje jeszcze gorszą dostępność konsol w sklepach.

Nie znaczy to jednak, że sklepy skaczą z radości widząc jak z ich wirtualnych półek znikają konsole. Po pierwsze tak duże i szybkie zakupy mocno obciążają infrastrukturę sprzedawcy i jest spora szansa na to, że zablokują inne oferty kładąc na łopatki całą stronę. Druga sprawa to zaufanie klientów, którzy niezależnie od tego ile razy odwiedzą sklep, wita ich tam informacja o niedostępności konsoli. Sam z ciekawości zaglądam choćby na ZeroPLN, pepper.pl czy Łowców Gier, gdzie co jakiś czas pojawiają się oferty na PlayStation 5. A kiedy tylko wejdę na stronę sklepu, sprzętów już dawno nie ma. Z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że konsol jest mało, a chętnych dużo – z drugiej natomiast widząc, że sklep za każdym razem sugeruje mi „powiadomienie o dostępności towaru”, nie mam nawet ochoty przeglądać jego oferty. Dostaje się więc po uszach zarówno sklepom, jak i Sony, a biznes na serwisach aukcyjnych kwitnie w najlepsze. Teoretycznie więc nie ma problemu z zakupem PlayStation 5 o ile zdecydujecie się wydać dużo większą kwotę za sprzęt. Dla przypomnienia, „goła” konsola, gdzie w pudełku znajdziemy też jednego pada DualSense powinna kosztować 2299 złotych. Wystarczy jednak jeszcze raz zerknąć na mojego screena z Allegro żeby zobaczyć, że taki zestaw wystawiany jest nawet po 3999,99 zł i „8 osób kupiło 8 sztuk”.

źródło